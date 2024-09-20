MLB／史上最偉大表現雙冠王穩了 大谷全壘打有機會超越賈吉

道奇隊巨星大谷翔平今天打擊瘋狂，對馬林魚隊之戰6支6，包括3支全壘打、兩次盜壘成功，在例行賽倒數第10戰達到51轟51盜，成為大聯盟首位「50-50俱樂部」成員，被大聯盟官網、ESPN、Yahoo喻為史上最偉大的單場表現；大谷狂攻10分打點後，本季打點一下子從110分變成120分，生涯首次雙冠王頭銜看來沒問題了。

大谷今天賽前只領先釀酒人隊游擊手亞當斯（Willy Adames）1分打點，教士隊馬恰多（Manny Machado）104分排名第3；值得一提的是，亞當斯昨天對費城人隊3連戰結束，系列賽連10打數掛零、吞下6次三振，未進帳任何打點，今天對響尾蛇隊4連戰首戰未上場，例行賽最後9戰想要超越大谷，看來沒有太大機會。

HISTORY!



SHOHEI OHTANI IS THE ONLY MEMBER OF THE 50/50 CLUB. pic.twitter.com/F1T5D4n6QD — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年9月19日

大谷過去6季效力天使隊，去年44轟奪下生涯首座美聯全壘打王，生涯唯一打點破百是2021年，剛好達到100分，今年轉戰道奇首季，全壘打、打點都寫下個人單季新高，生涯首座打點王和國聯雙冠王開始倒數；他的51轟紀錄遙遙領先，勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）38轟在國聯居次，足足落後13轟。

The road to 50/50.



Congratulations Shohei on being the only player in MLB history to join the 50/50 club! pic.twitter.com/KLD7Xj4tqf — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年9月19日

道奇從2013年起連續12年闖進季後賽，本季還剩最後9場比賽，明天回到洛杉磯主場對洛磯隊展開3連戰，25日起再對教士3連戰，28日移師丹佛再對洛磯3連戰，30日結束例行賽，大谷的全壘打、盜壘紀錄還會延伸到什麼程度，所有人都等著看。

大谷接受全場觀眾歡呼。 路透

大谷今天3響砲後，離洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）只剩2轟，從目前打擊熱度看來，最後9場比賽也有機會超前，躍居大聯盟榜首；賈吉目前53轟，領先美聯排名第2的金鶯隊桑坦德（Anthony Santander）多達11轟，尤其打點136分更是穩居榜首，運動家隊魯克（Brent Rooker）110分暫居第2，賈吉奪下美聯雙冠王毫無問題。