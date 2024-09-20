MLB／大谷翔平50轟紀錄球去哪了？當地媒體：球迷帶回家了

道奇隊日本球星大谷翔平今天在馬林魚隊主場，敲出單場三響砲，完成「51轟51盜」史詩成就，不過當地媒體爆料，第50轟球已被球迷帶走。

大谷翔平7局上夯出左外野方向全壘打，單季第50轟達陣，畫面可見球迷接到球後，將它帶離座位。大谷賽後受訪時表示沒有和該球迷接觸，「因為在比賽中，所以沒特別注意。擊球瞬間我就覺得會飛出去，我先朝休息室看，所以不知道球飛到哪裡。」

SHOHEI OHTANI HAS DONE IT



50 HOME RUNS | 50 STOLEN BASES



HISTORY pic.twitter.com/GRVJUCbpja — MLB (@MLB) 2024年9月19日

邁阿密先驅報記者米許（Craig Mish）在社群媒體X發文爆料，「接到大谷第50轟全壘打球的球迷，選擇把球帶走，道奇球團沒有拿回來。」

米許還提到，「大谷賽後說主審在他打擊前會換球。根據這點、影片證據和第三方，認證應該沒問題。這給接到球的幸運球迷上了一課，他們被告知紀錄球離開球場後就毫無價值。」