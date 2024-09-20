MLB／馬林魚教頭粗口拒保送大谷 「驕傲」正面對決成紀錄背景

面對已經手握「49-51」的大谷翔平，該不該保送避免成為紀錄背景？馬林隊教頭舒馬克（Skip Schumaker）飆粗口拒絕，選擇正面對決，在大谷寫下歷史的這一天，舒馬克大氣回應：「對馬林魚來說，今天是不好的一天，但對棒球是好的一天。」

道奇今天火力大爆發以20：4摧殘馬林魚，大谷翔平的數據更瘋狂，單場3轟2盜6安10打點，直接達陣51轟51盜。

6-FOR-6

THREE HOME RUNS

10 RUNS BATTED IN



SHOHEI OHTANI HAVE MERCY 🤯 pic.twitter.com/VMJp9OqgjZ — MLB (@MLB) 2024年9月19日

賽前累積48轟、49盜的大谷，在此役前兩局已經跑出50、51盜，第49轟是在第6局的兩分砲，聽牌大紀錄。隨著雙方差距已經拉開，第7局再輪到大谷時，鏡頭捕捉到舒馬克被問到是否要故意保送大谷，而他回應「F**k that!」，選擇正面對決的結果是又一發兩分砲出爐，空前紀錄誕生。

"F*** that. Too much respect for this guy for that s*** to happen."



Marlins manager Skip Schumaker is a LEGEND for not walking Shohei Ohtani 😤pic.twitter.com/wXJag1ZdZ3 — FanDuel Sportsbook (@FDSportsbook) 2024年9月19日

決定不敬遠大谷，舒馬克說：「因為那是糟糕的舉動，從棒球的角度、故事性的角度、棒球之神的角度，你都會想和他正面對決，看看他能不能打出去。」舒馬克表示，「我認為，這是對比賽的尊重，結果是他打了全壘打，而這也是比賽的一部分。」

舒馬克大讚，大谷是他此生見過最有天賦的選手，而且可能還有很多年的巔峰，可能成為史上最偉大的棒球選手，「我很驕傲我的選手與他正面對決，沒有畏懼面對他，這才是應該有的態度。」他苦笑說：「只是，底線是希望不要被打全壘打，但他打出去了。」