MLB／貝茲IG讚大谷翔平是「山羊」隊友：少棒也沒人做到

道奇隊日本球星大谷翔平今天單場狂敲6安、10打點、3轟，還上演2次盜壘成功，完成「51轟51盜」偉業。隊友貝茲（Mookie Betts）也在IG發文稱讚大谷是「山羊」。

史上最偉大（Greatest of All Time）英文字頭組成的「GOAT」，正好也有山羊之意。大谷今天打出神級表現後，貝茲也在IG發限時動態，分享大谷開轟截圖，並留下山羊的圖案表示支持。

貝茲發文讚大谷是史上最偉大球員。 截圖自貝茲IG

6-FOR-6

THREE HOME RUNS

10 RUNS BATTED IN



SHOHEI OHTANI HAVE MERCY 🤯 pic.twitter.com/VMJp9OqgjZ — MLB (@MLB) 2024年9月19日

貝茲賽後受訪時回憶大谷達成歷史的當下，「我認為他感覺很棒、自信滿滿，並知道自己今天會做什麼。老實講他今天本來能敲4發全壘打，我真的不知道該怎麼形容。」

道奇內野手勒克斯（Gavin Lux）也直呼這是史上最偉大的比賽，「這太不可思議了，即使是在少棒聯盟，我也從沒見過任何人這樣做。他能在最高殿堂做到這點，真是太瘋狂了。」