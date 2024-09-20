MLB／馬林魚教頭也想看50-50 拒絕敬遠大谷獲網友滿滿尊重

道奇日籍球星大谷翔平今天對上馬林魚創造傳奇，用3支全壘打和2次盜壘完成「51轟51盜」，成為歷史上第1位達標該成就的球員。值得一提的是，這個超狂紀錄不僅隊友、球迷想看，連對手都來推一把。馬林魚總教練舒馬克（Skip Schumaker）在比賽中就用一句「管他X的」放棄敬遠大谷，贏得眾多網友尊重。

這一幕發生在7局上，此時大谷距離50轟僅差最後1步，並且前4個打席敲出3安1轟，砲管相當火燙。基於戰術考量，球團商討接下來是否要保送大谷，不過卻遭到舒馬克拒絕，他說道：「管他X的，我對這傢伙（大谷翔平）能讓這件事發生（50轟50盜）只有尊敬。」隨後大谷也在同1局數扛出2分砲，創造歷史。

"F*** that. Too much respect for this guy for that s*** to happen."



Marlins manager Skip Schumaker is a LEGEND for not walking Shohei Ohtani 😤pic.twitter.com/wXJag1ZdZ3 — FanDuel Sportsbook (@FDSportsbook) 2024年9月19日

該片段在社群掀起討論，舒馬克的作為贏得網友掌聲，他們紛紛表示「我對他（舒馬克）有滿滿的尊重」、「說得太好了」、「從這裡就可以看出他對於比賽和粉絲體驗有多尊重。」

馬林魚總教練舒馬克 美聯社

賽後舒馬克也解釋不選擇敬遠大谷的原因：「如果我真的這麼做，一定是一個很差的決策，無論是基於棒球智慧，或是棒球之神的智慧。你會想看著他（大谷翔平）不斷追趕這個紀錄，然後見證一切究竟會不會發生。」