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MLB／結束現役球員最長季後賽荒 大谷翔平：夢想舞台
道奇隊日本球星大谷翔平今天面對馬林魚隊，用單場6安、10打點、3轟和2盜神級表現，完成「51轟51盜」偉業，道奇終場以20：4打爆馬林魚，確定拿到季後賽門票，大谷也終結一項不名譽紀錄。
大谷大聯盟生涯前6季效力天使隊，儘管繳出超狂數據，仍沒有季後賽可打。去年休賽季他與道奇簽下破紀錄10年7億美元天價鉅約，組成MVP三連星打線，道奇也不負眾望連12年打進季後賽。
這是大谷大聯盟生涯第865場出賽，原本是現役最多場次沒打進季後賽的球員，如今大谷終於打破這項不名譽紀錄。
大谷賽後和隊友們享受香檳裕，他受訪時談到首度進季後賽的心情，「這是我來到美國後一直夢想的舞台，今天的勝利對我來說非常重要，我想從頭開始，為季後賽再次努力。」
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