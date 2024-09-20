MLB／大谷宿命之地51轟51盜 栗山英樹獻祝福：我覺得能80轟

大谷翔平以令人驚愕的腳步書寫歷史，今天單場3轟2盜6安10打點，一口氣達陣51轟51盜，成為史上第一人，恩師栗山英樹除了表達恭喜，對愛徒有更深期待，希望他不要在達成紀錄後就鬆懈，「我覺得他應該可以打到80轟。」

道奇今天以20：4打爆馬林魚隊，大谷翔平此役6打席分別是二壘打、一壘打、二壘打、兩分砲、兩分砲、三分砲，且在首局就跑出盜壘成功，本季50盜先出爐，等待全壘打跟上腳步，而手中的球棒很快就給予回應。

6-FOR-6

THREE HOME RUNS

10 RUNS BATTED IN



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大谷成就大聯盟史無前例的紀錄，栗山英樹也受訪談及此事，坦言50轟50盜不在他的預料之內，「我完全沒想到他會達成這樣的紀錄，他對盜壘有興趣且持續追逐，我覺得這很棒，也為他感到開心，但我想跟翔平說，不要因此覺得滿足，你遠比這更神奇。」

大谷翔平達陣51轟51盜，成為史上第一人，恩師栗山英樹也獻上祝福。 路透

栗山說大谷不斷在衝破外界想像，以前大谷剛去美國時，覺得他有守備的可能性，結果是帶來了盜壘，「感覺對他來說只是在比賽中衝刺，不需要練習，可以把練習時間用在其他地方。」也不忘勉勵愛徒不要停下追逐紀錄的腳步，「雖然大家都說這紀錄多厲害，但還沒到75轟呢！我希望他不要因此滿足，我覺得他可以打到80轟。」

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被問到大谷的盜壘數是否讓他更感出乎意料，栗山透露，過去執教大谷時，就知道大谷有傑出的判斷，也有盜壘速度，但最重要的是不要受傷，自己或許就是最常阻止他跑的那個人，包括在日職火腿、經典賽時。

本季大谷暴增的盜壘數，確實讓栗山感到吃驚，「如果無法整季維持健康，你不會想要盜壘，而他可以一直維持這樣的狀態確實令人驚訝。」他說現在的大谷醉心於盜壘，60轟60盜也不是不可能，「如果從一開始就覺得自己辦得到，我覺得他真的有可能辦到。」

大谷明年將重啟投手角色，栗山說：「大家都在談論塞揚，我和大家沒有什麼不同，這也是我很期待的事情，大谷是能做到很多人無法想像的事的選手。」媒體舉例，是否就像在經典賽啟用大谷擔任終結者？栗山說：「因為感覺即使要求他，也好像沒問題，像是昨天他還當終結者，結果明天又讓他先發。」再自我吐槽：「這其實是非常無理的要求啦！」

此外，大谷去年在馬林魚球場帶領日本隊登頂經典賽冠軍，今天也在同一座球場寫下歷史，栗山對此笑答：「他就是背負著這種宿命的選手，故事性是很重要的呢！」