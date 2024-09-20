MLB／一己之力「開魯閣」 大谷51-51寫多項史無前例成就

道奇隊日本球星大谷翔平今天大爆發，單場6安、10打點、3轟和2盜，「51轟51盜」里程碑達陣，一己之力「開魯閣」，還寫下2項史無前例紀錄。

大谷翔平首打席擊出右外野二壘安打，接著盜上三壘，上演本季第50盜，捕手史密斯（Will Smith）敲高飛犧牲打，送大谷得分。第2打席大谷敲出帶有1分打點的一壘安打大谷隨後又盜上二壘，這是本季第51盜。

第3打席大谷打出帶有2分打點的二壘安打，第4打席大谷轟出右外野兩分砲，第49轟出爐。第5打席又夯出左外野兩分砲，單季「50轟50盜」偉業完成。第9局馬林魚派野手布盧漢（Vidal Brujan）登板，大谷仍無情扛出右外野三分砲。

So uhh 60/60 anyone? 😭



Don't count out Shohei Ohtani. pic.twitter.com/elS1mPpxYH — MLB (@MLB) 2024年9月20日

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平是1901年後首位單場至少5安、2轟和2盜的選手，大谷也是史上第一位單場3轟和2盜的選手。

道奇隨隊記者哈里斯（Blake Harris）也指出，大谷是史上首位單場敲2轟2盜、2支二壘安打和5打點的選手。

大谷是道奇隊史首位單季51轟全壘打選手，史上第16位單場10分打點的球員，只有大谷還盜壘成功過。單季120分打點超越松井秀喜保持的116分日本選手紀錄，接下來有望挑戰鈴木一朗單季56盜紀錄。