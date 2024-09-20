快訊

提案反制綠！ 藍：自始反對2758決議 籲聯大速納中華民國重返

彰化市透天厝早餐店瓦斯氣爆 老闆娘母子炸傷送醫

台東小米粽3死中毒案 羅一鈞：8人血液驗出有機磷「托福松」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／一己之力「開魯閣」 大谷51-51寫多項史無前例成就

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇隊日本球星大谷翔平今天大爆發，單場6安、10打點、3轟和2盜，「51轟51盜」里程碑達陣，一己之力「開魯閣」，還寫下2項史無前例紀錄。

大谷翔平首打席擊出右外野二壘安打，接著盜上三壘，上演本季第50盜，捕手史密斯（Will Smith）敲高飛犧牲打，送大谷得分。第2打席大谷敲出帶有1分打點的一壘安打大谷隨後又盜上二壘，這是本季第51盜。

第3打席大谷打出帶有2分打點的二壘安打，第4打席大谷轟出右外野兩分砲，第49轟出爐。第5打席又夯出左外野兩分砲，單季「50轟50盜」偉業完成。第9局馬林魚派野手布盧漢（Vidal Brujan）登板，大谷仍無情扛出右外野三分砲。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平是1901年後首位單場至少5安、2轟和2盜的選手，大谷也是史上第一位單場3轟和2盜的選手。

道奇隨隊記者哈里斯（Blake Harris）也指出，大谷是史上首位單場敲2轟2盜、2支二壘安打和5打點的選手。

大谷是道奇隊史首位單季51轟全壘打選手，史上第16位單場10分打點的球員，只有大谷還盜壘成功過。單季120分打點超越松井秀喜保持的116分日本選手紀錄，接下來有望挑戰鈴木一朗單季56盜紀錄。

大谷翔平

相關新聞

MLB／翻轉歷史的919 大谷3轟2盜10打點達陣51-51：愛上馬林魚球場

歷史上的9月19日，原本對大谷翔平來說，是第二次進行手肘韌帶手術的日子，他今天用手中的球棒、腳下的快腿改寫歷史，以不可思...

MLB／結束現役球員最長季後賽荒 大谷翔平：夢想舞台

道奇隊日本球星大谷翔平今天面對馬林魚隊，用單場6安、10打點、3轟和2盜神級表現，完成「51轟51盜」偉業，道奇終場以20：4打爆馬林魚，確定拿到季後賽門票，大谷也終結一項不名譽紀錄。 大谷大聯

MLB／大谷宿命之地51轟51盜 栗山英樹獻祝福：我覺得能80轟

大谷翔平以令人驚愕的腳步書寫歷史，今天單場3轟2盜6安10打點，一口氣達陣51轟51盜，成為史上第一人，恩師栗山英樹除了...

MLB／「改變歷史的二刀流」 花卷東培養出51轟51盜的大谷

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今完成第50、51盜，達成個人在大聯盟生涯「50轟50盜」里程碑。他的高中母校...

MLB／馬林魚教頭粗口拒絕保送大谷 「驕傲」正面對決成紀錄背景

面對已經手握「49-51」的大谷翔平，該不該保送避免成為紀錄背景？馬林隊教頭舒馬克（Skip Schumaker）飆粗口...

MLB／一己之力「開魯閣」 大谷51-51寫多項史無前例成就

道奇隊日本球星大谷翔平今天大爆發，單場6安、10打點、3轟和2盜，「51轟51盜」里程碑達陣，一己之力「開魯閣」，還寫下2項史無前例紀錄。 大谷翔平首打席擊出右外野二壘安打，接著盜上三壘，上演本

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。