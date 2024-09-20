MLB／翻轉歷史上的919 大谷3轟2盜6安10打點達陣「51-51」：愛上馬林魚球場了

歷史上的9月19日，原本對大谷翔平來說，是第二次進行手肘韌帶手術的日子，他今天用手中的球棒、腳下的快腿改寫歷史，以不可思議的單場3轟、2盜、6安、10打點，推進至51轟、51盜，成為大聯盟史上第一位達陣「50-50俱樂部」的選手，而道奇更在同一天挺進季後賽，大谷生涯首度拿到季後賽門票。

道奇今天在客場以20：4擊敗馬林魚，晉級季後賽的魔術數字歸零，這是屬於大谷的一晚，總教練羅伯茲（Dave Roberts）在賽後的香檳浴之前，先是向大谷表達恭喜，「恭喜翔平完成了紀錄！」也隨後表示，「恭喜大家進入季後賽，這只是第一步。」

大谷賽前累積48轟49盜，隨著例行賽剩下倒數10場，外界開始憂心達成紀錄難度變高，大谷用一場比賽證明這些數學都是枉然，今天在道奇的火力爆發之日，首局就跑出第50盜，6打席分別是二壘打、一壘打、二壘打、兩分砲、兩分砲、三分砲。

6-FOR-6

THREE HOME RUNS

10 RUNS BATTED IN



SHOHEI OHTANI HAVE MERCY 🤯 pic.twitter.com/VMJp9OqgjZ — MLB (@MLB) 2024年9月19日

在去年率領日本隊奪得經典賽冠軍的馬林魚球場，大谷成就歷史，他說：「我想我永遠不會忘記今天，去年的經典賽也是一樣，所以這裡已經變成我最喜歡的球場之一吧！」

大谷透露這陣子打擊心境，「全壘打並不是你想打就會有，所以最好的方法還是持續在打席內把球打強、繳出好的內容，只是抱持希望能有帶給球隊領先的打席內容，我想全壘打也是在這樣的狀況下產生。」他也坦言，在「49-50」後的打席，由於都有換成有特殊記號的球，所以很難不意識到這件事，「我也希望可以盡快完成，可以在第一個打席就完成是最棒的。」

生涯首度拿到季後賽門票，大谷說：「我已經換了球隊，但季後賽是我從來到美國就有的夢想，可以在今天確定打進季後賽對我來說是件大事，我會繼續努力。」