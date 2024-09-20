MLB／「改變歷史的二刀流」 花卷東培養出51轟51盜的大谷

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今完成第51、51盜，達成個人在大聯盟生涯「50轟50盜」里程碑。他的高中母校花卷東高等學校早就把大谷視為是學校的榮耀，在校門前，老遠就可以看到三層樓高的布幅，表彰大谷獲得大聯盟2021年度MVP，上面還特別強調，大谷「從花卷走向世界，改變歷史的二刀流」。

一進入花卷市，很容易在路口就看到「花卷東高校」的指標，所以如果要去大谷的母校朝聖，其實很容易就找到。只不過，由於在路旁較醒目的是花卷東高校的運動場，並非正門，所以先看到的恐會是一座足球場及壘球場，但在球場邊的圍網已經可以看到一面長長的橫幅，上面寫著大谷在2023年2度獲得大聯盟年度MVP，以及日本人首次的美聯全壘打王。

面對著足球場向右，沿著球旁的道路到路口左轉，繼續前行約150公尺，左邊就能看到進入花卷東高校正門的岔路，驅車駛入沒多久就能看到學校正門。在校門前的停車場停好車，就能看到學校第一棟建物上掛了4片布幅，除了一面恭賀該校考上東京大學的學生，一面是慶賀該校獲得第106屆甲子園大賽的代表權；另外兩幅，則分別表彰也是該校校友菊池雄星投手，在2023年大聯盟獲得11勝，以及大谷「從花卷走向世界，改變歷史的二刀流」，獲得大聯名2021年度MVP。

花卷東高校的棒球場其實在學校的後方，沿著學校圍牆旁的步道就可以找到。在球場圍網上除了掛著花卷東多次獲得比賽勝利的錦旗，最讓球迷駐足的，就是3面紀念牌。其中一面，是紀念大谷、菊池二位校友，同時在2023年贏得在大聯盟雙位數的勝投，上面還有下二人的簽名，以及載明二人在當時已經累積的榮耀成績。

旁邊的一面牌則是紀念大谷、菊池在2021年同時獲選大聯盟明星賽，牌上更有二人留下的掌印，不用說，會到此朝聖的球迷，都會用自己的手掌貼住二位球星的掌印，拍照留念。另外一面牌，則是以大谷擊球、投球畫像交疊做背景，紀念大谷以44支全壘打成為2023年美聯全壘打王，以及第二度獲得MVP。

大谷在花卷留下的足跡，除了花卷東高校，學校不遠處的花卷球場也值得一看。球場的停車在計分板的後方，要步行半個球場才能到正門。進入球場後，馬上可以看到一面紀念牆，上面除了有花卷東高校歷年顯赫戰績的紀念盤、紀念照，還有許多球星的簽名板、簽名球，最重要的莫過於大谷的簽名，以及菊池雄星的藍鳥隊簽名球衣。