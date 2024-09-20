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MLB／神紀錄！大谷翔平創MLB史上首度「51轟51盜」 百年一遇天才極限無人能料

聯合新聞網／ 記者／林新輝
美國職棒今天見證了「51轟51盜」里程碑。 法新社
美國職棒今天見證了「51轟51盜」里程碑。 法新社

美國職棒今天見證了「51轟51盜」里程碑。什麼樣的「怪物」能締造的「神級檔次」的紀錄？他就是洛杉磯道奇隊的大谷翔平

大谷翔平日前才完成大聯盟史上最快的40轟40盜歷史紀錄，今天對上馬林魚隊，他豪邁的完成51轟51盜的新猶。

不僅運動記者關注大谷翔平在場上的一舉一動，場外「大谷經濟」同樣引起美國的媒體關注。

華爾街日報日前就報導，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平帶動觀光熱潮，魅力媲美人氣女歌手泰勒絲（Taylor Swift）。

報導說，大谷翔平是現代版「棒球之神」貝比魯斯（ Babe Ruth），北美體壇可能從未見過像大谷這樣的好手，這位百年一遇的二刀流天才引起全球廣泛關注。

而觀光業者和大聯盟人員表示，大谷翔平從洛杉磯天使轉戰道奇，不僅吸引日本遊客遠道而來觀看在洛杉磯主場比賽，也讓道奇客場門票更搶手多家日本旅行社已出售主打觀看道奇比賽的套裝行程。

大谷翔平只要繼續在場上，全球棒球迷不會知道大谷翔平的天花板在哪裡。

大谷翔平 日本 洛杉磯 美國 華爾街日報

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