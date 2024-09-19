MLB／白襪戰績淒慘117負 恐破近代單季最多敗紀錄
美國職棒大聯盟MLB的2024年球季接近尾聲，芝加哥白襪目前例行賽戰績36勝117負全聯盟墊底，已確定無緣季後賽的白襪，目前正力拚不要刷新MLB近代單季最多敗紀錄。
法新社報導，今年球季對於隸屬美國聯盟中區的白襪而言猶如夢魘，今天在客場對決洛杉磯天使，雙方鏖戰至13局，但最終白襪仍以3比4飲恨吞敗，戰績來到36勝117負，本季賽事僅剩下9場。
紐約大都會曾於1962年球季輸掉120場比賽，創下MLB近代單季最多敗場紀錄，到了2003年球季，底特律老虎吞下119負，締造美國聯盟的單季最多敗紀錄。
再往前推至19世紀末，1899年克里夫蘭蜘蛛曾留下20勝134負的難堪成績，不過蜘蛛隊當年的挫敗，不會讓白襪覺得比較好過。
白襪老闆蘭斯多夫（Jerry Reinsdorf）上週表示：「對於本季戰績，球團內每個人都不好受。對所有人而言，今年真是苦不堪言，尤其是我們的球迷，我們不是一夜之間就變這樣，振興球隊的解方也並非一蹴可幾。」
白襪7月10日至8月5日曾連敗21場，追平1988年巴爾的摩金鶯締造的美國聯盟單季最長連敗紀錄，數天後白襪球團開除總教練葛里佛（Pedro Grifol），並拔擢賽斯摩（Grady Sizemore）擔任臨時總教練。
白襪本季動用了超過60名球員，創下球隊紀錄，過去兩年身手不錯的球星紛紛離隊，即使自家農場培養且極具潛力的頂級新星如今也無能為力。
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