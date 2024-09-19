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MLB／盼大谷翔平破自己盜壘紀錄 道奇教頭：會一直開綠燈
大谷翔平今天上演本季第49次盜壘成功，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後受訪時提到，剩下比賽會開綠燈，希望大谷能打破自己記錄。
2006年羅伯茲曾單季49盜，是大聯盟史上所有日本出生球員當中第2名，僅次2001年鈴木一朗的56盜。如今大谷追平自己紀錄，羅伯茲讚嘆，「真是了不起的賽季，他作為指定打擊已經很出色，更令人驚訝的是保持雙腿靈活進行盜壘，這是技巧也是天賦，看到他這樣做我真的很驚訝，令人印象深刻。」
羅伯茲也指出大谷第49盜差點失敗，「我當時希望對方傳歪，因為傳得好他就被抓到了。他起步還不錯，因為他的速度，對方得加快傳球，導致傳不準，因此他安全上壘。」
羅伯茲期待大谷剩餘比賽盡量盜壘，「希望大谷明天回主場後正式破紀錄，剩下比賽只要有機會就跑，我會一直開綠燈。」
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