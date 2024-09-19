快訊

對流雲系發展旺！18縣市豪大雨特報 一路狂炸至晚間

央行4重拳打炒房！自然人第2戶房貸全數降至5成 首購外取消寬限期

比蘋果官方划算！STUDIO A舊換新加碼10%多9818元 換購iPhone 16系列0元起

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／盼大谷翔平破自己盜壘紀錄 道奇教頭：會一直開綠燈

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平(左)、道奇教頭羅伯茲(右)。 路透
大谷翔平(左)、道奇教頭羅伯茲(右)。 路透

大谷翔平今天上演本季第49次盜壘成功，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後受訪時提到，剩下比賽會開綠燈，希望大谷能打破自己記錄。

2006年羅伯茲曾單季49盜，是大聯盟史上所有日本出生球員當中第2名，僅次2001年鈴木一朗的56盜。如今大谷追平自己紀錄，羅伯茲讚嘆，「真是了不起的賽季，他作為指定打擊已經很出色，更令人驚訝的是保持雙腿靈活進行盜壘，這是技巧也是天賦，看到他這樣做我真的很驚訝，令人印象深刻。」

羅伯茲也指出大谷第49盜差點失敗，「我當時希望對方傳歪，因為傳得好他就被抓到了。他起步還不錯，因為他的速度，對方得加快傳球，導致傳不準，因此他安全上壘。」

羅伯茲期待大谷剩餘比賽盡量盜壘，「希望大谷明天回主場後正式破紀錄，剩下比賽只要有機會就跑，我會一直開綠燈。」

大谷翔平 道奇

相關新聞

MLB／J-Rod躲球棒沒回壘變雙殺 洋基險勝水手鎖定季後賽門票

洋基隊今天作客水手隊，牛棚霍梅斯（Clay Holmes）再度救援失敗，不過洋基瑞佐（Anthony Rizzo）延長賽建功，加上水手球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）尷尬

MLB／洋基再拚美東王座 賈吉談重返季後賽：只是第一步

洋基隊今天在延長賽以2：1險勝水手隊，搶下季後賽門票，下一個目標是美聯東區王座，封王魔術數字M6，隊長賈吉（Aaron ...

MLB／盼大谷翔平破自己盜壘紀錄 道奇教頭：會一直開綠燈

大谷翔平今天上演本季第49次盜壘成功，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後受訪時提到，剩下比賽會開綠燈，希望大谷能打破自己記錄。 2006年羅伯茲曾單季49盜，是大聯盟史上所有日本出

MLB／分析大谷50轟50盜難度 傳奇快腿：他想盜壘就會成功

道奇隊大谷翔平正朝史無前例單季「50轟50盜」邁進，傳奇快腿皮耶（Juan Pierre）近日受訪時，分析大谷達成這項紀錄有多困難。 皮耶生涯共累積614次盜壘成功，曾3度拿下盜壘王，5度單季至

MLB／釀酒人連2年國聯中區封王 率先搶進季後賽

隨著小熊隊今天以3：5輸給運動家隊，釀酒人隊成為本季第一支確保分區冠軍頭銜的球隊，連續2年、最近4年第3度以國聯中區龍頭...

MLB／王牌史庫柏克服皇家恐懼 老虎起飛外卡追到0.5場

老虎隊王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）本季大殺四方，今天他面對天敵皇家隊，主投5局只失1分，收下本季第17勝，幫助老虎以4：2贏球，3連戰橫掃皇家，在美聯外卡只落後雙城隊0.5場勝差。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。