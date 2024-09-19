MLB／洋基再拚美東王座 賈吉談重返季後賽：只是第一步

洋基隊今天在延長賽以2：1險勝水手隊，搶下季後賽門票，下一個目標是美聯東區王座，封王魔術數字M6，隊長賈吉（Aaron Judge）說：「這只是第一步，我們的目標是拿下世界大賽冠軍。」

洋基隊去年中斷連續6年打進季後賽，今年捲土重來，總教練布恩表示：「去年休賽季過得很艱困，我們還有很長的路要走，這只是第1步，先取得門票才有機會競爭最後的大獎，希望能拿下分區王座，再朝下個目標邁進。」

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洋基今天開季打得並不順利，但經過5月一波21勝7敗重返5成勝率，接著一路維繫在5成以上，並靠著8、9月的爆發鎖定季後賽門票，球員們開心噴灑香檳慶祝。

但賈吉也知道工作還沒結束，「我們很興奮，但我們知道還要追尋分區冠軍，能夠重新拿回門票是很重要，我們是個特別的團隊，隊友們都很興奮，但也知道接下來還有任務。」

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洋基隊現在戰績89勝63敗，在美國聯盟排名第1，領先守護者隊1.5場勝差，在美東則領先金鶯隊5場勝差，不僅有機會取得分區王座，還有機會確保第1種子的主場優勢。

洋基隊上次季後賽在2022年美聯冠軍系列賽遭到太空人隊橫掃，今年要再次挑戰繼2009年世界大賽封王後，再次闖進世界大賽。