MLB／分析大谷50轟50盜難度 傳奇快腿：他想盜壘就會成功

道奇隊大谷翔平正朝史無前例單季「50轟50盜」邁進，傳奇快腿皮耶（Juan Pierre）近日受訪時，分析大谷達成這項紀錄有多困難。

皮耶生涯共累積614次盜壘成功，曾3度拿下盜壘王，5度單季至少50盜。他近日接受《The Athletic》訪問時提到，道奇未來可能限制大谷單季只能盜25至30次，「當變得更老，球團就會要你減少盜壘，特別是還能敲長打，沒任何理由讓球員增加受傷的風險。大谷重啟投球後，你會讓他盜壘，然後可能弄傷肩膀嗎？我不認為他可以在投球時，持續繳出這種數字。」

大聯盟去年加大壘包並限制投手牽制次數，希望跑者更願意盜壘，不過上季只有3位選手至少50次盜壘成功。皮耶自曝有問現役球員為何不盜壘，球員解釋，「如果我被阻殺，那會傷害我的WAR（勝利貢獻值），所以不想冒這風險。」

皮耶透露自己從沒想過這種事，「我打球的時候那些數據還沒出現，或許我生涯後期有，大谷翔平現在告訴所有人，『如果想要盜壘，就會成功』。」

大谷翔平本季盜壘53次成功49次（92.4%）；皮耶817次盜壘成功614次（75.2%）。皮耶認為大谷的表現相當難達成：「他要先坐在那，上場打擊後開始奔跑，我不清楚他是否會在休息室踩腳踏車或其他熱身，這與上場守備不同。」

皮耶還提到，「敲50發全壘打，代表會少50次壘間盜壘機會。我忌妒他為什麼能這麼快，又能把球打到500英尺？他做的事真不公平，他在改變比賽。」