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MLB／J-Rod躲球棒後忘記回壘 洋基險勝水手鎖定季後賽門票

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基在延長賽以2：1險勝，鎖定季後賽門票，也是美聯第一隊。 截圖自MLB官方X
洋基在延長賽以2：1險勝，鎖定季後賽門票，也是美聯第一隊。 截圖自MLB官方X

洋基隊今天作客水手隊，牛棚霍梅斯（Clay Holmes）再度救援失敗，不過洋基瑞佐（Anthony Rizzo）延長賽建功，加上水手球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）尷尬跑壘失誤，洋基終場仍以2：1險勝，鎖定季後賽門票，也是8年內第7次打進季後賽。

洋基「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）2局上選到保送，發動盜壘加上對手失誤，攻占三壘，接著瑞佐敲出適時安打，幫助洋基先馳得點。

洋基先發左投柯特斯（Nestor Cortes）繳出6局0失分好投，不過霍梅斯8局下再度失手，遭水手老將透納（Justin Turner）陽春砲狙擊，霍梅斯沒當終結者還是吞下本季第13次救援失敗，平洋基隊史紀錄。

水手隊球星「J-Rod」羅德里奎茲。 法新社
水手隊球星「J-Rod」羅德里奎茲。 法新社

10局上瑞佐敲出二壘安打，攻下洋基第2分。10局下無人出局水手攻占一、三壘，沒想到阿羅薩雷納（Randy Arozarena）被三振後球棒甩向三壘，三壘跑者羅德里奎茲躲球棒後忘記回壘，形成第2個出局數。隨後透納被三振，結束比賽。

洋基賽後在休息室噴香檳慶祝，隊長賈吉（Aaron Judge）表示，「我們肯定知道還有工作沒完成。」新同學奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）則興奮地說，「我喜歡當洋基隊球員，這些傢伙讓事情變得很棒，我們將贏下世界大賽！」

Julio Rodriguez 水手 洋基

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