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MLB／王牌史庫柏克服皇家恐懼 老虎起飛外卡追到0.5場

聯合新聞網／ 綜合報導
老虎隊王牌左投史庫柏。 法新社
老虎隊王牌左投史庫柏。 法新社

老虎隊王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）本季大殺四方，今天他面對天敵皇家隊，主投5局只失1分，收下本季第17勝，幫助老虎以4：2贏球，3連戰橫掃皇家，在美聯外卡只落後雙城隊0.5場勝差。

本場比賽開打前，史庫柏生涯面對皇家2勝9敗，防禦率5.05。首局他被敲出3安打失1分。他接下來表現回穩，4局沒被敲任何安打，只因保送和隊友失誤讓對手上壘，他退場前也怒吼慶祝。史庫柏總計用95球完成5局，投出7K和1保送，被敲3安，失1分，防禦率降到2.48。

老虎2局上靠保送、安打和對手失誤，扳平比數。3局上格林（Riley Greene）開轟，加上史威尼（Trey Sweeney）帶有2分打點的安打，取得4：1領先。皇家8局下靠惠特（Bobby Witt Jr.）敲出長打和培瑞茲（Salvador Perez）安打追回1分，最終仍不敵老虎。

老虎近35戰豪取25勝，目前戰績80勝73敗，僅落後外卡第3的雙城0.5場；距離外卡第2的皇家也只有2場。

皇家 老虎 雙城

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