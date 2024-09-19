MLB／教士打線「B2B2B」開轟助威 希斯8.1局0失分退太空人

教士隊今天在主場迎戰太空人隊，推出強投希斯（Dylan Cease）掛帥先發，他共主投8.1局無失分，加上隊友8下3連轟，教士以4：0完封太空人，季後賽魔術數字降到M5。

太空人本場推出王牌左投瓦德茲（Framber Valdez），比賽形成投手戰，6局下教士球星馬恰多（Manny Machado）將內角伸卡球掃向中左外野，成為打破僵局的陽春砲。

Manny Machado wants October baseball in San Diego.



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8局下太空人牛棚歐特（Kaleb Ort）接替投球，教士首名打者塔提斯（Fernando Tatis Jr.）首球就開轟，馬恰多補上個人單場第2轟，下一棒索拉諾（Donovan Solano）也開轟，完成「B2B2B」。

教士本場比賽4分都是透過陽春砲拿下，先發投手希斯用103球投8.1局，送出5K沒保送，只被敲2安，無失分，防禦率降到3.42，拿下個人本季第14勝。

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賽後教士戰績87勝66敗，暫居國聯外卡第1，季後賽魔術數字M5。馬恰多受訪時說，「我們現在打得很好，擊敗一支可能之後會再碰面的球隊。今天有這種表現，希斯投這麼好，真是美好的一天。」

除非教士和太空人都打進世界大賽，否則兩隊本季不會再交手，馬恰多表示，「我們過去1個月都像在打季後賽。我們一直都明白今年的目標，這點從未改變，將繼續保持這種心態。」