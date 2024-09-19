MLB／釀酒人連2年國聯中區封王 率先搶進季後賽

隨著小熊隊今天以3：5輸給運動家隊，釀酒人隊成為本季第一支確保分區冠軍頭銜的球隊，連續2年、最近4年第3度以國聯中區龍頭之姿進入季後賽。

小熊隊之戰最後一個出局數準備出現時，還在準備與費城人隊交手的釀酒人球員們，紛紛離開休息室，轉移到重訓室觀戰，低調慶祝，真正的派對還要晚點才會舉行。

曾拿下世界大賽冠軍的霍金斯（Rhys Hoskins）說：「我們從2月中就開始朝這個目標努力，所以能夠跟大家一起慶祝、討論，這是我們球季結束後也還會記得的回憶。」

這也是釀酒人隊最近7年第6度打進季後賽，而他們在1983年到2017年之前，只有2次打進季後賽。

Go get em 👇 https://t.co/m1tzwXkhRN — Milwaukee Brewers (@Brewers) 2024年9月18日

今年更難得的是，帶隊9年的總教練康索（Craig Counsell）在休賽季轉戰小熊，2021年國聯塞揚伯恩斯（Corbin Burnes）也被交易到金鶯隊，伍德夫（Brandon Woodruff）整季報銷，威廉斯（Devin Williams）、葉力奇（Christian Yelich）等主力也都陸續受傷。

今年接手的教頭墨菲（Pat Murphy）說：「重點還是人，你不知道他們能做到多好，這些傢伙也不知道自已的極限在哪，但他們知道一件事，團結一心、競爭、去質疑所有阻擋你成為冠軍的東西。」