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MLB／大谷48轟、49盜紀錄再更新 道奇轟倒馬林魚90勝入袋

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MLB／大谷48轟、49盜紀錄再更新 道奇轟倒馬林魚90勝入袋

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平今天雖僅敲出1支安打，但把握機會跑出本季第49盜。 法新社
大谷翔平今天雖僅敲出1支安打，但把握機會跑出本季第49盜。 法新社

大谷翔平今天雖僅敲出1支安打，但把握機會跑出本季第49盜，而道奇隊則是靠著團隊3轟，以8：4擊敗馬林魚隊，在系列賽第2戰扳平戰局，拿下本季第90勝。

大谷翔平繼續先發第1棒、指定打擊，首局首打席就敲出安打，隨後不僅成功盜上二壘，在捕手傳球失誤下，雖然球漏得不遠，但大谷依舊趁機衝上三壘，只不過接下來道奇隊連3個出局，讓大谷只能停在壘包，但已經是連續26次盜壘成功。

道奇隊得分是在2局上史密斯（Will Smith）陽春砲才開張，4局上則是艾德曼（Tommy Edman）的2分砲、赫南德茲（Enrique Hernandez）3分砲組成5分攻勢，8局上泰勒（Chris Taylor）在2出局、滿壘的安打敲回2分。

打線火力壓制，讓道奇先發投手納克（Landon Knack）5局僅被敲2安、7K無失分的好表現能夠拿下本季第3勝，即使牛棚後來又丟掉4分。

大谷翔平則是5打數1安打作收，後面4打席沒建功也吞下2次三振，賽後打擊率2成87，而單季49盜則追平總教練羅伯茲（Dave Roberts），並列史上日本出生球員單季盜壘第2多，第1是鈴木一朗在2001年的的56盜。

大谷翔平累積48轟、49盜持續推進史上唯一紀錄，而距離首位晉升「50、50」俱樂部的成員只差2轟、1盜。

大谷翔平 道奇

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