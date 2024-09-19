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MLB／「金寶」狂失6分後遭DFA 金鶯總仔：說再見不簡單

聯合新聞網／ 綜合報導
「金寶」金布洛爾。 法新社
「金寶」金布洛爾。 法新社

金鶯隊終結者「金寶」金布洛爾（Craig Kimbrel）昨天對巨人隊登板，只抓到2個出局數就狂丟6分，金鶯今天也宣布將他指定讓渡（DFA）。

現年36歲的金布洛爾生涯15年效力8支球隊，累積440次救援成功，他去年在費城人隊表現回春，生涯第9度入選明星賽，雖季後賽表現荒腔走板，季後金鶯仍用1年1300萬美元價碼簽下他。

金布洛爾6月繳出防禦率0.96好成績，但7月開始表現崩盤，昨天大爆炸後，防禦率從原先的2.37飆升至5.33，金鶯也終於忍不住，將他DFA。金布洛爾本季出賽57場，主投52.1局送出73K和31次保送，防禦率5.33，每局被上壘率1.36，有23次救援成功和6次救援失敗。

金布洛爾生涯440次救援成功，排大聯盟史上第5。金鶯總教練海德（Brandon Hyde）受訪時表示，「與做出這麼多貢獻的人說再見，從來不是簡單的事。他在我們球隊上半季表現非常出色，幫我們贏很多比賽。他是一位了不起的隊友，在休息室表現很好。」

Craig Kimbrel 金鶯

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