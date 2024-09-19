MLB／台美混血卡洛爾單場雙響 連兩季20轟20盜
MLB亞利桑那響尾蛇隊台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）今天單場2支全壘打，連2個球季締造20轟20盜紀錄。
美國職棒大聯盟MLB響尾蛇今天以9比4擊敗地主科羅拉多洛磯隊，系列賽以1勝2敗收尾。第2棒、右外野手卡洛爾前2個打席都敲出全壘打，為響尾蛇帶動火力。
卡洛爾首局全壘打達438英尺，打中洛磯主場右外野第2層看台。這支全壘打是卡洛爾本季第20轟，加上他本季已經有29次盜壘成功，達成20-20（轟-盜）里程碑。
卡洛爾去年在美國職棒的新人球季繳出25轟、54盜，拿下2023年國家聯盟的最佳新人獎。今年卡洛爾突破上半季低潮，在下半季恢復明星身手，球季尾聲再達20轟、20盜里程碑。
卡洛爾首局開轟之後，第2局又再敲出全壘打，本季第21轟。卡洛爾連兩季20-20，成為響尾蛇隊史第5位擁有2個球季以上20轟20盜紀錄的球員。
卡洛爾8月21日滿24歲，他也成為大聯盟第11位，在23歲這年球季之前，締造2次以上20轟20盜紀錄的年輕好手。
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