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中職／曾從C組拚到A組 周思齊捐30萬元球棒回饋高苑
中信兄弟隊球星周思齊今年球季過後將引退，今天趁著球隊沒有比賽的空檔，特地到高苑工商拜會董事長余政憲，除了感謝余政憲對棒球隊的照顧外，同時也特地捐贈30萬元球棒給高苑工商學弟。
周思齊國中畢業後，便到高苑工商讀書，周思齊曾在書中回憶，當時高苑工商棒球隊裡高手如雲，自己只是一流球隊的三流角色。
當時高苑工商棒球隊選手人數眾多，根據實力分成了A、B、C三組，周思齊在高苑的前兩年只能待在C組，身為C組的選手不僅要自己整理球場，還要幫A組的選手整理場地，不服輸的周思齊，不斷的利用空檔訓練自己，終於在高三時如願進入A組。
憶及這一段過往，余政憲也表示，周思齊能到高苑工商就讀真的是個難得的緣份，印象最深的是1999年第十八屆IBA世界青棒錦標賽，周思齊場上的表現相當穩重像個老大哥。
余政憲更表示這幾年周思齊在棒球與公益的領域都有出色的表現，並提醒周思齊棒球是人生一部分，期許引退後在不同領域貢獻所學，未來高苑工商也會全力當周思齊的後盾。
而周思齊今天特地帶了價值30萬元、美國職棒大聯盟官方唯一認證的LOUISVILLE SLUGGER 球棒給棒球隊，高苑工商棒球隊教練胡睿呈表示，非常這批球棒對於平時的訓練上相當有幫助，感謝周思齊對於學弟的照顧。
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