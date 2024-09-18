MLB／史上首位2季「30-30」游擊手 皇家新星惠特成賈吉MVP最大競爭者
皇家隊游擊新星惠特（Bobby Witt Jr.）本季繳出MVP級別成績單，成為洋基隊重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）外MVP的一大熱門人選，今天他跑出賽季第30次盜壘成功，寫下1項游擊史上首見紀錄。
惠特今天在首打席選到保送，接著盜上二壘，跑出本季第30盜，加上本季累積的32轟，惠特成功達標單季「30轟、30盜」紀錄，同時他也成為史上第1位達成擁有複數個「30-30」紀錄的游擊手，且惠特甚至是連2季達成，上個賽季惠特敲出30轟外加40盜。
若僅算「20轟、20盜」紀錄的話，惠特自2022年新人年起也已連續3年達標，菜鳥年他就繳出20轟30盜的表現。24歲的小惠特已經成為新世代的最強游擊手，本季他在攻防兩端的表現相當驚人，fWAR（勝利貢獻值）9.9僅次賈吉的10fWAR，排名全大聯盟第2，2人也
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言