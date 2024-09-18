MLB／史上首位2季「30-30」游擊手 皇家新星惠特成賈吉MVP最大競爭者

皇家隊游擊新星惠特（Bobby Witt Jr.）本季繳出MVP級別成績單，成為洋基隊重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）外MVP的一大熱門人選，今天他跑出賽季第30次盜壘成功，寫下1項游擊史上首見紀錄。

惠特今天在首打席選到保送，接著盜上二壘，跑出本季第30盜，加上本季累積的32轟，惠特成功達標單季「30轟、30盜」紀錄，同時他也成為史上第1位達成擁有複數個「30-30」紀錄的游擊手，且惠特甚至是連2季達成，上個賽季惠特敲出30轟外加40盜。

Stolen base No. 30 for Bobby Witt Jr. 🏃



He is the first shortstop in MLB history with multiple 30/30 seasons. pic.twitter.com/qKf0kwfeht — MLB (@MLB) 2024年9月17日

若僅算「20轟、20盜」紀錄的話，惠特自2022年新人年起也已連續3年達標，菜鳥年他就繳出20轟30盜的表現。24歲的小惠特已經成為新世代的最強游擊手，本季他在攻防兩端的表現相當驚人，fWAR（勝利貢獻值）9.9僅次賈吉的10fWAR，排名全大聯盟第2，2人也