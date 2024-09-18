MLB／無奇不有！亞土維自打球抗議無用 脫襪爭論遭驅逐出場

太空人隊作客教士隊主場一戰，九局上2人出局，雙方3：3平手時出現爭議一幕，太空人當家二壘手「阿土伯」亞土維（Jose Altuve）擊出三壘方向滾地球遭刺殺，但亞土維認為這是一顆自打球，刺殺不成立，甚至脫襪向裁判抗議，最終遭到驅逐出場。

Altuve really showed his bare foot I'm dying pic.twitter.com/rWY2cnxrRH — Talking Friars (@TalkingFriars) 2024年9月18日

「自打球」與「界內球」兩者結果相去甚遠，若此球擊出後打中亞土維的腳，亞土維可繼續打擊，因此亞土維立即向主審提出抗議，太空人教頭艾斯帕達（Joe Espada）也上前為子弟兵討公道，2人爭執到一半時，只見亞土伯脫下左腳的鞋襪向主審指出自己被擊中的地方，不只現場觀眾開始鼓譟，連球評都笑稱「不敢置信」。

亞土維脫襪向主審爭論。 美聯社

但亞土維的激烈抗議並沒有成功為自己辯護，主審最終大手一揮將亞土維驅逐出場，雙方就此進入延長賽。不過根據後續轉播畫面慢速重播顯示，球確實有打到亞土維的腳尖，但為時已晚，最後甚至連總教練也被驅逐。

本場爭議事件不只這一遭，十局下，太空人領先1分，教士打者普洛法（Jurickson Profar）面對內瑞斯（Hector Neris）被招呼了一顆近身球，裁判判定為觸身球，經過慢速重播顯示沒有明顯打到普洛法身上，但最後並沒有推翻判決，甚至連普洛法本人都有些面露疑惑。不過終場太空人仍頂住壓力，以4：3擊敗教士。