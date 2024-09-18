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MLB／惠勒好投、哈波開轟助費城人M4 釀酒人雖輸球M1仍浮現

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人惠勒繳出7局僅失1分的優質先發，幫助費城人以5：1踢館成功。 法新社
費城人惠勒繳出7局僅失1分的優質先發，幫助費城人以5：1踢館成功。 法新社

費城人隊作客釀酒人隊展開國聯東、中區王者3連戰首戰，費城人靠著當家王牌惠勒（Zack Wheeler）7局失1分好投，加上哈波（Bryce Harper）開轟帶領下，以5：1踢館成功，費城人封王魔術數字下降至M4。

雙方在前四局戰況膠著，二局上，費城人靠著卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）的陽春砲先馳得點，不過釀酒人米契爾（Garrett Mitchell）在四局下以三壘安打追平比分。雙方1：1糾纏至六局上，才被哈波的中外野2分砲拉開差距。

費城人自此未再落後，七局上與九局上再各添1分，同時靠著惠勒7局6K失1分強力封鎖，力壓釀酒人先發蒙塔斯（Frankie Montas）的5.2局10K失3分的表現。費城人同時也將分區封王魔術數字下降至M4。

不過，釀酒人本場比賽雖然以輸球收場，但同分區排名第2的小熊隊竟遭到美聯倒數第3的運動家隊「扮水鬼」，以3：4輸球，因此釀酒人的分區封王魔術數字也下降到M1，只差臨門一腳就可在國聯中區封王。

Bryce Harper 費城人 釀酒人

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