MLB／亞古納之弟首度猛打賞 大都會轟垮國民並列外卡第2
大都會隊今天在主場迎來與國民隊3連戰的第2戰，大都會全隊火力全開，全隊敲出14安，其中也包含3支全壘打，勇士隊強打亞古納（Ronald Acuna Jr.）的弟弟L.亞古納（Luisangel Acuña）更敲出了生涯首轟，幫助大都會以10：1大勝國民。
L.亞古納三局下第1個打席就靠著二壘安打解鎖生涯首長打、首打點，同時大都會打線也開始發威，單局灌進4分，四、五兩局各添1分後，第六局「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）一發三分砲又將比分拉開，八局下半L.亞古納再擊出生涯首轟，源源不斷的攻勢打的國民措手不及。
大都會先發右投馬吉爾（Tylor Megill）繳出6局失1分，且為非責失的好投，僅被敲出2支安打，投出4次三振。而國民左投帕克（Mitchell Parker）承擔了大都會大多數的炮火，主投3.2局失5分，吞下本季第10敗。
今天扛下先發游擊，打擊上又有好表現的L.亞古納賽後受訪說道：「我只是以我可能的方式幫助球隊，我對球隊充滿信心」。大都會目前戰績為83勝68敗，雖然在國聯東區第排名第2，不過落後費城人多達8場勝差。由於響尾蛇隊今天不敵洛磯隊，兩隊目前戰績相同，沒有勝差，並列國聯外卡第2。
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