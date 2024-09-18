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MLB／索托1轟解鎖多項紀錄 生涯200轟+炸裂30球場一次滿足
洋基隊重砲索托（Juan Soto）今天在客場面對水手隊擊出1支意義非凡的全壘打，不只是本季第40轟，同時是生涯第200轟，更寫下在全大聯盟30座球場都有開轟紀錄的里程碑，幫助洋基以11：2轟垮水手。
索托在4局上面對水手先發胡（Bryan Woo）的第1球，就轟出410英呎的超大號2分砲，賽季第40轟出爐。25歲又329天的索托也成為大聯盟史上第7年輕完成生涯200轟的球員，本季全壘打持續刷新生涯單季紀錄。
值得一提的是，索托這支全壘打也幫助他圓了季前許下的願望，今天在水手主場開轟的表現，讓他的全壘打足跡成功遍布大聯盟全部30座球場。 索托與賈吉（Aaron Judge）更成為自1961年馬里斯（Roger Maris）、曼托（Mickey Mantle）以來，隊史又一對單季40轟的組合。
索托轉戰洋基後的亮眼表現也讓一眾洋基老將與有榮焉，日前的洋基老將聚會，「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）就曾對索托給予高評價：「索托與洋基簡直是天作之合。」
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