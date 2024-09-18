MLB／大谷翔平50轟進入倒數 美媒：撿到這球將讓你一夜致富

大谷翔平今日面對馬林魚隊的比賽敲出本季第48轟，能否達成歷史性的「50-50」紀錄成為眾所矚目的焦點。目前「未獲官方認證」的40轟紀念球在競標網站上已突破9000美金（約28萬新台幣），美媒則預測屆時若50轟成功出爐，該球的價值或許能讓普通人「鹹魚翻身」。然而想要一夜致富，從現在開始就要投資節節高漲的道奇主客場門票外，還要面對為數眾多的競爭者 。

資深記者艾森柏格（Jeff Eisenberg）撰文寫道，這陣子道奇隊賽事的外野票可能會變成許多球迷改變人生的開端，因為大谷翔平距離50轟、50盜紀錄就近在咫尺。體育紀念品專家告訴記者，這顆50轟紀念球對於球迷們來說價值可能會超過6位數美元，這筆「房屋頭期款」可能就將從天而降。

Two is the magic number for a Shohei Ohtani 50/50 season 👀 pic.twitter.com/mOMKT3gIOJ — MLB (@MLB) 2024年9月18日

球迷們對這項紀錄殷殷期盼，甚至傳出會有百萬美元的行情，不過蘇富比（Sotheby's）現代收藏品主管瓦赫特（Brahm Wachter）則給出專業見解，他表示，這顆50轟紀念球有機會在拍賣會上獲得20萬美元（約639萬新台幣）的價碼。

傳統拍賣公司（Heritage Auctions）體育拍賣總監艾維（Chris Ivy）則認為，這顆球「保守估計」能來到10萬美元，且很有機會以數倍的價格來突破這個數字。艾維說：「如果50-50真的發生了，這完全可以列入大聯盟史上前5單季最偉大的成就之一。」