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MLB／季後賽會投球嗎？大谷翔平：還沒討論到呢

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平今天對馬林魚進行賽前練習。 法國社
大谷翔平今天對馬林魚進行賽前練習。 法國社

道奇隊二刀流好手大谷翔平今天敲出本季第48轟，投手登板還在復健中，不過外界好奇他是否會在季後賽復出？大谷翔平說：「還沒有討論到這件事呢。」

大谷翔平去年9月進行右手肘手術，照目前進度，9月底有可能可以開始投球，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）日前對於投手大谷在季後賽登板的想法，「可能性非常的低，但不是零。」

大谷翔平今天對馬林魚隊之戰賽後也被問到此事，「目前還沒討論過，我跟投手教練還沒討論到今年球季的事，更多是在溝通復健進度的順利與否。」大谷也透露，等到回到道奇主場後，還會再與投手教練開會，討論後續的計畫。

面對美國媒體再次提問：「那你自己會想要在季後賽投球嗎？」大谷翔平回答：「這我不知道呢，呵呵。」

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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