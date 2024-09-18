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MLB／大谷翔平敲第48轟卻輸球 懊惱一、三壘有人沒得分

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
Sep 17, 2024; Miami, Florida, USA; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) watches his two-run home run in the third inning against the Miami Marlins at loanDepot Park. Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn Images 路透通訊社
Sep 17, 2024; Miami, Florida, USA; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) watches his two-run home run in the third inning against the Miami Marlins at loanDepot Park. Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn Images 路透通訊社

道奇隊日本球星大谷翔平今天敲出本季第48轟，不過球隊以9：11輸給馬林魚隊，他雖對於能夠為球隊點燃反撲攻勢感到滿意，但也懊悔自己沒能在1分落後、得點圈有人時打回分數。

大谷翔平今天在3局上敲出2分砲，帶動單局4分攻勢追平落後，不過打到6局上道奇隊又以6：7落後，大谷翔平在2出局、一三壘有人時，吞下三振。

大谷翔平賽後滿身大汗接受媒體聯訪，他表示：「能夠在需要反擊的時候敲出1轟，這點做得好。」只不過他也說：「在6：7、一三壘有人時，我希望能夠得到更多分數。」

大谷翔平持續朝單季50轟、50盜邁進，若達成也可一舉刷新道奇隊隊史單季最多轟，大谷表示：「我希望可以繼續往上堆高，能夠很快達成代表對球隊有貢獻，球隊正在困難的時候，我希望能在打擊上有貢獻，就算1打席也好。」

大谷翔平今天5打數1安打，吞下3次三振，他表示：「如果要說的話，今天希望能夠更相信自己的好球帶一些，有一點偏差就可能導致崩潰，但反過來說，稍微修正一點就能回到好狀況，要維持不容易。」

大谷翔平 道奇 馬林魚

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