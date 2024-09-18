聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平48轟48盜推進 挑戰日本三大紀錄
道奇隊今天雖然以9：11輸給馬林魚隊，不過大谷翔平相隔4場再開轟，本季累積48轟、48盜，生涯219轟站上亞洲新高，甚至有機會一舉突破打點、得分、盜壘三項日本球員單季紀錄。
大谷翔平今天在3局上敲出2分砲，總計5打數1安打，另外3次吞三振、1次敲滾地球出局，本季累積48轟、110分打點、119分得分、48次盜壘。
日本球員單季全壘打數紀錄原本最多是大谷翔平在2021年的46轟，他今年再次超越自己，而打點距離松井秀喜2005年的116分打點紀錄，也只差6打點，盜壘則距離鈴木一朗2001年寫下的56次還差8次。
至於得分方面，鈴木一朗在2001年的127分得分是日本球員紀錄，大谷翔平也只差8得分就可追平，照道奇隊150場、大谷跑回119分來算，球季最後大谷有機會追平，而且貝茲（Mookie Betts）回歸後，讓大谷挑戰此紀錄的成功率更高。
48/48 FOR SHOHEI OHTANI! pic.twitter.com/QoXCvhkrHI— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 17, 2024
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言