MLB／大谷翔平48轟48盜推進 挑戰日本三大紀錄

道奇隊今天雖然以9：11輸給馬林魚隊，不過大谷翔平相隔4場再開轟，本季累積48轟、48盜，生涯219轟站上亞洲新高，甚至有機會一舉突破打點、得分、盜壘三項日本球員單季紀錄。

大谷翔平今天在3局上敲出2分砲，總計5打數1安打，另外3次吞三振、1次敲滾地球出局，本季累積48轟、110分打點、119分得分、48次盜壘。

日本球員單季全壘打數紀錄原本最多是大谷翔平在2021年的46轟，他今年再次超越自己，而打點距離松井秀喜2005年的116分打點紀錄，也只差6打點，盜壘則距離鈴木一朗2001年寫下的56次還差8次。

至於得分方面，鈴木一朗在2001年的127分得分是日本球員紀錄，大谷翔平也只差8得分就可追平，照道奇隊150場、大谷跑回119分來算，球季最後大谷有機會追平，而且貝茲（Mookie Betts）回歸後，讓大谷挑戰此紀錄的成功率更高。