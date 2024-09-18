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MLB／人牆仍沒擋到大谷48轟球 竟被女大生幸運撿到：絕對不賣！

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平今天敲出本季第48轟，持續往50-50紀錄邁進。 法新社
大谷翔平今天敲出本季第48轟，持續往50-50紀錄邁進。 法新社

道奇隊日籍球星大谷翔平在今天作客馬林魚隊的比賽中面對麥考漢（Darren McCaughan）的偏低變化球，一棒掃上右外野第2層看台，達成48轟、48盜紀錄，而這顆充滿紀念意義的一球在則被一名幸運女大生拾獲。

這顆球不僅僅是大谷本季第48轟，同時也是大谷生涯第219轟，超越前大聯盟韓籍球星秋信守，成為亞洲大聯盟全壘打王。這顆球在飛上看台後在搶著接球的人牆與走道間彈跳，甚至有球迷不顧安危，在階梯上「飛撲」，最後球落在今年19歲，名為珍娜（Jenna Van Derbysen）的女大生身旁，他伸手一抓便將紀錄球收進懷裡。

坐在原地就幸運撿到48轟球的珍娜表示，自己絕對不會賣掉這顆球。 截圖自《Yahoo!Japan　ニュース》
坐在原地就幸運撿到48轟球的珍娜表示，自己絕對不會賣掉這顆球。 截圖自《Yahoo!Japan　ニュース》

「我還在發抖！」珍娜受訪時激動地表示。根據日媒報導，珍娜並不是甚麼超級棒球迷，唯一知道的球星也只有大谷翔平1人，由於姊姊住在邁阿密，正好有同事在球場工作，便與姊姊一同進場看球，沒想到人坐在原地，緣分就自己來敲門。

拾獲全壘打球後，許多球迷也紛紛前來與珍娜合照，珍娜也都欣然接受，也有球迷在一旁鼓譟：「100萬！100萬！」珍娜上網一查才發現，這顆紀念球被推估有100萬美元的價值（約3191萬新台幣），讓他震驚不已，不過珍娜也表示：「這顆球我一定會珍藏，我無法用金錢來衡量它的價值，我是不會賣掉的！」

大聯盟 大谷翔平 道奇

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