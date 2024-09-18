MLB／大谷翔平48轟48盜達陣又創亞洲紀錄 道奇投手失火輸球

道奇隊日本球星大谷翔平相隔4場在今天炸出本季第48轟，「50、50」計量表來到48轟、48盜，也以生涯219轟締造新的亞洲紀錄，不過最後帶走勝利的是馬林魚隊，道奇隊以9：11輸球終止2連勝。

道奇隊今起作客馬林魚隊展開三連戰，也是大谷翔平去年經典賽飆出再見三振的球場，今天則是以球棒締造紀錄，3局上從先發投手麥考漢（Darren McCaughan）手中，將球轟到右外野第二層看台，這球飛行距離402呎、擊球初速105.3哩。

大谷翔平成為史上第一位單季48轟、48盜的球員，也與貝爾崔（Adrian Beltre）並列隊史單季第二多轟，第一的格林（Shawn Green）在2001年敲出49轟。

大谷翔平這一轟超越韓籍球員秋信守，成為亞洲最多轟球員，也是生涯首次在馬林魚棒球場開轟，只差紅人的大美國球場、費城人市民銀行球場就可達成大滿貫。

馬林魚教頭舒馬克（Skip Schumaker）賽前談及大谷翔平給予盛讚，「我認為他是我見過的最棒球員，什麼都做得到，而且還在復健中，這真的太瘋狂了，希望他不會在這裡打破任何紀錄，但看他打球是很有趣的事情。」

只不過除了這一轟外，大谷翔平另外4打席都沒敲安，吞下3次三振，9局上則是敲出滾地球出局，賽後打擊率2成87。

而馬林魚隊則是以火力壓制，全隊敲出15支安打，包含羅培茲（Otto Lopez）在3局下的陽春砲、柏格（Jake Burger）8局下拉開領先的兩分砲。

道奇隊雖有羅哈斯（Miguel Rojas）在4局上開轟再次追平，然而4局下又丟掉2分後就未再挽回頹勢，先發投手米勒（Bobby Miller）2局被敲7支安打掉4分、葛洛夫（Michael Grove）接手1.2局掉3分。