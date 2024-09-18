MLB／大谷史上最速40-40紀念球上架！未獲認證喊價仍水漲船高

美國時間8月23日，道奇隊日籍球星大谷翔平用1發再見滿貫全壘打寫下單季40轟、40盜的偉大紀錄。而這顆歷史性的全壘打球彈回場內後被光芒隊外野手希瑞（Jose Siri）擲回看台，被一位名為布恩提歐（Troy Buenteo）的球迷撿走，而日前他選擇在拍賣網站上兜售這顆球。

這顆寫下「40-40」紀錄的全壘打球第一時間飛出牆外時打到了1名球迷的手套後彈回場內，該位球迷也露出失望之情。根據報導，當時的外野手希瑞正在為了輸球而懊惱，完全沒有注意到面前的球是一顆紀錄球，便隨手扔給看台上的球迷，「我那時沒有多想，只認為我們剛輸了一場比賽。」

Jose Siri threw Shohei Ohtani’s 40-40 ball back into the crowd 😭 pic.twitter.com/MTRhxQRzet — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2024年8月24日

而這顆被扔回看台上的球則落入了布恩提歐的手中，但賽後道奇球團表示，由於該球上並沒有任何特殊印記，脫離球團掌握後難以認證，因此不會得到官方的認證貼紙，未來如果要對這顆球進行買賣就交由個人判定。

根據拍賣網站《Goldin》顯示，這顆球的起標價為5500美金（約17.5萬新台幣），競標截止日在9月29日的上午10點，而目前這顆球的價格也已喊破8000美金（約25萬新台幣），布恩提歐也會提供詳細的證明書，包含球賽轉播的截圖、周遭球迷的錄影以及本人的照片等以證明真實性。