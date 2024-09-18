快訊

蝸牛小米粽釀3死 醫：植物中毒機率高、應非寄生蟲致病

遼寧艦穿越我東北海域 中共23機艦出海活動

獨／台東食物中毒3死 老婦人包「蝸牛小米粽」畫面曝光

MLB／大谷史上最速40-40紀念球上架！未獲認證喊價仍水漲船高

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷40-40紀錄紀念球雖然沒有官方認證，但在拍賣網站上價格仍持續攀升。 美聯社
大谷40-40紀錄紀念球雖然沒有官方認證，但在拍賣網站上價格仍持續攀升。 美聯社

美國時間8月23日，道奇隊日籍球星大谷翔平用1發再見滿貫全壘打寫下單季40轟、40盜的偉大紀錄。而這顆歷史性的全壘打球彈回場內後被光芒隊外野手希瑞（Jose Siri）擲回看台，被一位名為布恩提歐（Troy Buenteo）的球迷撿走，而日前他選擇在拍賣網站上兜售這顆球。

這顆寫下「40-40」紀錄的全壘打球第一時間飛出牆外時打到了1名球迷的手套後彈回場內，該位球迷也露出失望之情。根據報導，當時的外野手希瑞正在為了輸球而懊惱，完全沒有注意到面前的球是一顆紀錄球，便隨手扔給看台上的球迷，「我那時沒有多想，只認為我們剛輸了一場比賽。」

而這顆被扔回看台上的球則落入了布恩提歐的手中，但賽後道奇球團表示，由於該球上並沒有任何特殊印記，脫離球團掌握後難以認證，因此不會得到官方的認證貼紙，未來如果要對這顆球進行買賣就交由個人判定。

根據拍賣網站《Goldin》顯示，這顆球的起標價為5500美金（約17.5萬新台幣），競標截止日在9月29日的上午10點，而目前這顆球的價格也已喊破8000美金（約25萬新台幣），布恩提歐也會提供詳細的證明書，包含球賽轉播的截圖、周遭球迷的錄影以及本人的照片等以證明真實性。

大谷翔平 道奇

相關新聞

MLB／大谷翔平48轟48盜達陣又創亞洲紀錄 道奇投手失火輸球

道奇隊日本球星大谷翔平相隔4場在今天炸出本季第48轟，「50、50」計量表來到48轟、48盜，也以生涯219轟締造新的亞...

MLB／大谷翔平48轟48盜推進 挑戰日本三大紀錄

道奇隊今天雖然以9：11輸給馬林魚隊，不過大谷翔平相隔4場再開轟，本季累積48轟、48盜，生涯219轟站上亞洲新高，甚至...

MiLB／鄭宗哲升上3A旅美以來最高 再往上是大聯盟

效力海盜隊的台灣好手鄭宗哲今天有好消息，根據小聯盟異動，鄭宗哲從2A升上3A，創下個人旅美以來最高層級，再往上就是大聯盟...

MLB／先發告急！道奇王牌肘傷恐提前報銷 主帥：巨大打擊

原先預計在18日對上紅雀比賽中復出的道奇王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow），由於練投時手臂不適再度面臨傷勢問題。而對道奇來說，最不想聽到的消息是，葛拉斯諾很可能會因右肘扭傷賽季提前報銷，勢

MLB／大谷史上最速40-40紀念球上架！未獲認證喊價仍水漲船高

美國時間8月23日，道奇隊日籍球星大谷翔平用1發再見滿貫全壘打寫下單季40轟、40盜的偉大紀錄。而這顆歷史性的全壘打球彈回場內後被光芒隊外野手希瑞（Jose Siri）擲回看台，被一位名為布恩提歐（T

MLB／大谷翔平敲第48轟卻輸球 懊惱一、三壘有人沒得分

道奇隊日本球星大谷翔平今天敲出本季第48轟，不過球隊以9：11輸給馬林魚隊，他雖對於能夠為球隊點燃反撲攻勢感到滿意，但也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。