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MLB／飆11K、奪14勝皆創新高 今永昇太：幫助球隊贏更重要

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
狀態出色的今永昇太收下5連勝。 美聯社
狀態出色的今永昇太收下5連勝。 美聯社

最近4次登板都拿下勝投的小熊日籍強投今永昇太，今天面對運動家依然展現絕佳狀態，主投6局飆出11次三振，刷新個人大聯盟生涯單場最多三振紀錄，加上隊友18支安打的火力支援，小熊以9比2輕取對手，今永昇太順利拿下本季第14勝，防禦率為3.03。

今永昇太僅被敲出5支安打失掉2分，過去他在日本職棒單季最多是13勝，所以這場比賽他等於創下個人生涯單季最多勝紀錄；此外，今永昇太也追平前輩石井一久，並列大聯盟單季最多勝日本左投。

今永昇太本季已經累積投了166.1局，超越自己原先設定的至少162局目標，接下來他可能還會有2次先發機會，將挑戰追平達比修有和前田健太所保持的日本投手轉大聯盟第一年最多勝投紀錄。

談到14勝表現，今永昇太賽後坦言：「說實話，我不太關心自己拿到多少勝，我認為幫助球隊贏球更重要。」小熊目前77勝73敗，在國聯外卡戰中居於劣勢。

今永昇太此戰的招牌指叉球依然造成打擊者極大壓力，22球中有11球揮空，小熊總教練康索（Craig Counsell）提到：「今永的指叉球效果非常好。我認為他們會積極面對快速球，所以今晚搭配了指叉球是很好的策略。」

小熊強打鈴木誠也今天也給了同胞強力支援，5打數敲出3支安打上演猛打賞，賽後打擊率提升到0.278，OPS為0.835。

人生 教練 日本 鈴木

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