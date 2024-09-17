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MLB／達比修有6局無失分奪勝 美日通算202勝超越野茂英雄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
達比修有取得大聯盟生涯第109勝，美日通算累積202勝，超越野茂英雄。 法新社
達比修有取得大聯盟生涯第109勝，美日通算累積202勝，超越野茂英雄。 法新社

先前因私人因素告假3個多月的38歲日本強投達比修有，9月初回歸後前兩次先發7.2局掉了5分責失，取得1勝；今天第3次先發逐漸發揮投球威力，面對美聯西區龍頭休士頓太空人，主投6局僅被敲3支安打送出2次保送，繳出無失分優質表現，幫助教士3比1贏得4連勝，達比修有奪下本季第6勝。

這是達比修有大聯盟生涯第109勝，持續朝野茂英雄的123勝和朴贊浩124勝紀錄邁進；此外加上日本職棒火腿時期的93勝，達比修有美日通算累積202勝，一舉超越野茂英雄的201勝，下一個目標將是黑田博樹的203勝。

「我感覺很棒，」達比修有只用了79球就取得勝投，展現絕佳效率，「我今天二縫線速球狀態很好，變化球也很奏效。顯然你面對到一支非常優秀的球隊，你必須保持專注並執行好投球計畫。」

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