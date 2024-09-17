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MLB／山本由伸72球投4局無失分 隊友神守備建功

中央社／ 綜合外電報導
山本由伸4局被敲4安，保送2人，在他傷癒復出以來的第2場先發用72球，超過前次9月10日的59球。 路透社
山本由伸4局被敲4安，保送2人，在他傷癒復出以來的第2場先發用72球，超過前次9月10日的59球。 路透社

洛杉磯道奇與亞特蘭大勇士今天進行4連戰最後1場比賽，道奇靠第7局連灌6分終場9比0勝出，不過大谷翔平個人紀錄停留在47轟48盜。

今天兩隊前兩局都掛蛋，道奇3局上靠勇士王牌投手弗瑞德（Max Fried）一記暴投拿下第1分，5局上再靠羅哈斯（Miguel Rojas）帶有打點的一壘安打和大谷翔平避過雙殺的滾地球取得3比0領先。

7局上道奇火力大爆發，大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）和赫南德茲（Teoscar Hernandez）的打擊先後送隊友回本壘，讓球隊取得6比0領先。接下來的弗里曼（Freddie Freeman）則是大棒一揮轟出3分全壘打，將把優勢拉大到9比0，奠定勝基。

大谷翔平今天4打數掛零，一次躲過雙殺一次野手選擇上壘各帶1分打點，被三振2次，一次保送，無轟無盜，要破50轟50盜紀錄還要再等等。

道奇先發投手山本由伸4局被敲4安，保送2人，在他傷癒復出以來的第2場先發用72球，超過前次9月10日的59球。

勇士的弗瑞德今天主投6局，被敲2安送出7張老K，失3分都是自責分，吞下敗投。

勇士今天賽後戰績來到81勝69敗，在爭奪國家聯盟爭第3個外卡席位上，落後紐約大都會（82勝68敗）一場勝差。

道奇明天將作客邁阿密馬林魚，屆時預計將派出米勒（Bobby Miller）先發，地主則擬派出麥考漢（Darren McCaughan）迎戰。

大谷翔平

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