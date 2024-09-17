MLB／連4年傷情終於認清 「神鱒」鬆口願意離開中外野

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）近年成為傷兵名單常客，本季左膝半月板動了兩次手術，只留下29場出賽，今天透露復健進度時也終於鬆口，願意離開中外野防區，以求更健康穩定的出賽。

楚奧特2021年因左小腿拉傷只打36場，2022年因背傷留下119場出賽已是近年最多，2023年則是左手鉤狀骨折，只打82場；本季先在4月底因左膝半月板破損動刀，7月原已在小聯盟展開復健賽，但馬上又感到不適而喊停，起初檢查並未發現不對勁，第二次才在動刀處的更上方發現新的撕裂傷，左膝再次進行手術。

楚奧特今天受訪談及復健進度，他在4、5天前已經開始練打，預期今年冬天可以正常按表操課。

近年關於他是否離開中外野、減輕守備負擔的討論頻起，33歲的楚奧特過去不肯服老、自認還很勇，中外野不是問題，這回首度鬆口願意移防。

楚奧特表示，「今年球季結束後，肯定會有這些討論，這是現實，我知道我的合約還有滿長年限，當我簽約的那一刻起，我就知道終究會有移防到角落外野的一天，會是明年嗎？我不知道，但我們絕對會討論這件事。」

「任何可能性都不排除。」楚奧特表示，「我的目標是每天上場打擊，不管是要移防角落外野，或是更常擔任指定打擊，我尊重高層的計畫，過去幾年的狀況，讓我勢必得去探索這些選項，尋求讓自己可以持續出賽。」

楚奧特表示，他仍相信自己在攻擊上可以找回頂尖狀態；天使教頭華盛頓（Ron Washington）也說：「楚奧特終究是楚奧特，只要他可以保持健康，他絕對能向世人證明自己的能力。」