快訊

頂大教授自我催眠「頂級社畜」 健檢一堆紅字享受過勞

廣式、豆沙、奶黃，哪種卡路里高？一圖看懂各式月餅熱量：這種吃一顆讓你跑33圈操場

親俄駭客每天猛攻基礎設施 台灣企業有辦法全身而退？

MLB／連4年傷情終於認清 「神鱒」鬆口願意離開中外野

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

天使隊「神鱒」楚奧特Mike Trout）近年成為傷兵名單常客，本季左膝半月板動了兩次手術，只留下29場出賽，今天透露復健進度時也終於鬆口，願意離開中外野防區，以求更健康穩定的出賽。

楚奧特2021年因左小腿拉傷只打36場，2022年因背傷留下119場出賽已是近年最多，2023年則是左手鉤狀骨折，只打82場；本季先在4月底因左膝半月板破損動刀，7月原已在小聯盟展開復健賽，但馬上又感到不適而喊停，起初檢查並未發現不對勁，第二次才在動刀處的更上方發現新的撕裂傷，左膝再次進行手術。

楚奧特今天受訪談及復健進度，他在4、5天前已經開始練打，預期今年冬天可以正常按表操課。

近年關於他是否離開中外野、減輕守備負擔的討論頻起，33歲的楚奧特過去不肯服老、自認還很勇，中外野不是問題，這回首度鬆口願意移防。

楚奧特表示，「今年球季結束後，肯定會有這些討論，這是現實，我知道我的合約還有滿長年限，當我簽約的那一刻起，我就知道終究會有移防到角落外野的一天，會是明年嗎？我不知道，但我們絕對會討論這件事。」

「任何可能性都不排除。」楚奧特表示，「我的目標是每天上場打擊，不管是要移防角落外野，或是更常擔任指定打擊，我尊重高層的計畫，過去幾年的狀況，讓我勢必得去探索這些選項，尋求讓自己可以持續出賽。」

楚奧特表示，他仍相信自己在攻擊上可以找回頂尖狀態；天使教頭華盛頓（Ron Washington）也說：「楚奧特終究是楚奧特，只要他可以保持健康，他絕對能向世人證明自己的能力。」

Mike Trout 天使 楚奧特

延伸閱讀

MLB／道奇4安灌9分電爆勇士 大谷翔平球棒涼涼的也有2打點

MLB／敬遠大谷卻被打爆 「名人堂」連線讓勇士教頭無奈

MLB／外野觀眾發大財！大谷翔平50轟估價破600萬 球迷磨刀霍霍

MLB／巨人拉莫斯克服超級障礙 右打轟進麥考維灣第1人

相關新聞

MLB／道奇4安灌9分電爆勇士 大谷翔平球棒涼涼的也有2打點

4支安打可以拿幾分？道奇、勇士隊的答案大不同，道奇今天前6局僅有2安就攻下3分，第7局更是只靠2安灌進6分大局，終場以9...

MLB／巨人拉莫斯克服超級障礙 右打轟進麥考維灣第1人

巨人隊今天在舊金山主場迎戰教士隊，25歲外野手拉莫斯（Heliot Ramos）9局下轟出陽春砲追平比數，成為首位把球轟...

MLB／敬遠大谷卻被打爆 「名人堂」連線讓勇士教頭無奈

勇士隊今天在主場尋求對戰道奇隊3連勝失利，9局上2出局三壘有人時，故意四壞保送大谷翔平，結果被下一棒貝茲（Mookie ...

MLB／外野觀眾發大財！大谷翔平50轟估價破600萬 球迷磨刀霍霍

隨著道奇球星大谷翔平（Shohei Ohtani）即將邁向史無前例的「50轟50盜」紀錄，不僅全球棒球迷都在屏息以待，對於進場的球迷們來說更可能迎接一個千載難逢的「發大財」機會。 根據美國《雅虎

MLB／先發告急！道奇王牌肘傷恐提前報銷 主帥：巨大打擊

原先預計在18日對上紅雀比賽中復出的道奇王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow），由於練投時手臂不適再度面臨傷勢問題。而對道奇來說，最不想聽到的消息是，葛拉斯諾很可能會因右肘扭傷賽季提前報銷，勢

MLB／連4年傷情終於認清 「神鱒」鬆口願意離開中外野

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）近年成為傷兵名單常客，本季左膝半月板動了兩次手術，只留下29場出賽，今天透露...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。