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MLB／道奇4安灌9分電爆勇士 大谷翔平球棒涼涼的也有2打點

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平紀錄之旅仍停留在47轟、48盜。 美聯社
大谷翔平紀錄之旅仍停留在47轟、48盜。 美聯社

4支安打可以拿幾分？道奇勇士隊的答案大不同，道奇今天前6局僅有2安就攻下3分，第7局更是只靠2安灌進6分大局，終場以9：0海勝同樣敲出4安的勇士。大谷翔平4打數沒有安打、吞下2次三振，但貢獻2分打點，又度過球棒靜悄悄的一晚，停留在47轟、48盜。

勇士先發投手弗瑞德（Max Fried）6局投球任內僅被敲2安打，卻丟掉3分，先是3局上對羅哈斯（Miguel Rojas）投出保送，靠推進、盜壘站上三壘，弗瑞德在此時出現暴投，讓道奇單局沒有安打就攻下分數。

第5局艾德曼（Tommy Edman）二壘打、羅哈斯一壘打串連，攻下道奇第2分，隨後大谷在一出局、一三壘有人時敲出游擊方向滾地球，大谷靠腳程避免雙殺，也保住1分打點入袋，道奇擴大為3：0領先。

道奇第7局的6分大局靠3次保送堆成滿壘，大谷打向二壘的滾地球，勇士選擇傳本壘沒抓到出局數，道奇攻下第4分，後續貝茲（Mookie Betts）高飛犧牲打、赫南德茲（Teoscar Hernández）安打各掃回1分，弗里曼（Freddie Freeman）補上三分砲底定大局。

道奇由日籍投手山本由伸演出傷後回歸的第二場先發，投4局共用72球，被敲4安打、無失分，前3局都面對得點圈有人危機，隊友守備幫忙力保不失，包括第3局哈里斯二世（Michael Harris II）開局敲安，索勒（Jorge Soler）補上二壘打，眼看就要掉分，二壘手赫南德茲（Enrique Hernández）的轉傳將哈里斯二世阻殺在本壘前。

這是山本由伸本季第16場先發，而大谷今年至今的47轟，僅與山本先發的場次重疊1場，為4月12日面對教士隊的比賽。

勇士 道奇

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