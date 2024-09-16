MLB／敬遠大谷卻被打爆 「名人堂」連線讓勇士教頭無奈

勇士隊今天在主場尋求對戰道奇隊3連勝失利，9局上2出局三壘有人時，故意四壞保送大谷翔平，結果被下一棒貝茲（Mookie Betts）揮出安打攻下超前分，接著狂失7分送掉江山，終場以2：9落敗，勇士總教練史尼克（Brian Snitker）賽後受訪有些無奈。

勇士打完前4局2：0領先，大谷5局上二壘打攻下全隊第1分，7局上同樣2出局站上打擊區，又揮出二壘打追平比數，勇士先發投手摩頓（Charlie Morton）的勝投也被牛棚搞掉。

9局上勇士「終結者」伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）登板，1出局後被史密斯（Will Smith）揮出三壘打，再解決1人輪到大谷打擊，史尼克指示敬遠保送，形成一、三壘有人，還是無法解決貝茲，更讓道奇開啟大局。

Mookie Betts makes the Braves pay after Atlanta intentionally walked Shohei Ohtani! pic.twitter.com/TdJjufrApY — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 16, 2024

弗里曼（Freddie Freeman）跟在貝茲之後，也揮出安打，接著赫南德茲（Teoscar Hernandez）轟出兩分砲，伊格列西亞斯投0.2局失5分退場。

勇士換上第5任投手布雷比亞（John Brebbia），又被艾德曼（Tommy Edman）、孟西（Max Muncy）開轟，也讓道奇締造本季第3次連續3位球員開轟紀錄，和1982年釀酒人隊並列史上第1。

賽後談到第9局被打爆，史尼克形容：「保送一位名人堂球員，面對另一位名人堂球員，還有第3位名人堂球員準備打擊，狀況實在很艱難。」

伊格列西亞斯賽前連續30場比賽、35.1局只失兩分，而且都是非自責分，對道奇之戰吞下本季最慘的一敗，生涯10年502場後援身分出賽，首次嘗到單場失5分都是自責分的痛苦滋味。