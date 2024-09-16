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MLB／外野觀眾發大財！大谷翔平50轟估價破600萬 球迷磨刀霍霍

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平挑戰倒數中 美聯社
大谷翔平挑戰倒數中 美聯社

隨著道奇球星大谷翔平（Shohei Ohtani）即將邁向史無前例的「50轟50盜」紀錄，不僅全球棒球迷都在屏息以待，對於進場的球迷們來說更可能迎接一個千載難逢的「發大財」機會。

根據美國《雅虎體育》報導，運動紀念物品專家估計，能夠捕捉到大谷翔平第50轟的球迷，這一顆球的價值估算將超過20萬美元（約新台幣639萬元）。

大谷目前已經累積47支全壘打和48次盜壘，距離「50轟50盜」僅差3轟和2次盜壘，這是大聯盟歷史上從未有人達成過的壯舉，也讓他每一次打席都備受期待。紀念品拍賣專家表示，無論大谷先達成50次盜壘還是50支全壘打，這個紀錄的稀有性和他個人的受歡迎程度都將極大地提升這顆球的價值。

大谷翔平有望創下空前紀錄。圖截自影片
大谷翔平有望創下空前紀錄。圖截自影片

這樣的價值並不令人驚訝，畢竟大谷翔平已成為當今職棒界的超級明星。他的二刀流表現不僅超越傳統對於棒球的思維框架，其人格魅力更吸引無數全球球迷的目光。

回顧歷史，2001年全壘打王邦茲（Barry Bonds）單季第73支全壘打球曾被估價高達100萬美元，然而球迷為了爭奪這顆紀錄球甚至鬧上法庭，最終是判兩人共同持有，並且在2003年以45萬美元的價格賣出。

除了「50轟50盜」這一成就，大谷翔平還有望成為首位以全職指定打擊身份獲選MVP的球員，這也進一步提升了他第50轟的潛在價值。

對於有心收藏的球迷而言，捕捉到這顆球將是他們一生難得的機會。根據統計顯示，大谷翔平憑藉強力拉打型的擊球風格，生涯218支全壘打的多數落點都在右外野和中外野。這也讓擁有這些區域門票的球迷，特別是在道奇的客場比賽中，獲得捕捉歷史球的最佳機會。

事實上，當大谷翔平在客場作戰時，右外野的票價已經出現大幅上漲，尤其是面對勇士隊的比賽，右外野區的門票價格已達數百美元。

在職業運動歷史上，這樣的紀錄全壘打球經常引發激烈的競爭，甚至會在看台上引發球迷間的爭奪。過去像「法官」賈吉（Aaron Judge）和普荷斯（Albert Pujols）的紀錄全壘打球也曾引發相似的搶奪風潮，有些球迷選擇歸還紀念球給球員，而另一些則選擇在拍賣中獲取高額利潤。

例如，普荷斯的第700轟全壘打球最終在拍賣會售出了36萬美元，而賈吉的單季第62轟全壘打球更是達到150萬美元的天價。

大谷翔平先前達成「40轟40盜」的那一發滿貫砲，差點就讓球迷沃達（Tony Voda）的人生大翻身，可惜那一顆球在旁人爭奪下掉進場內。

見證歷史的同時，顯然每一個外野球迷都已經做好準備了。

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