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MLB／巨人拉莫斯克服超級障礙 右打轟進麥考維灣第1人
巨人隊今天在舊金山主場迎戰教士隊，25歲外野手拉莫斯（Heliot Ramos）9局下轟出陽春砲追平比數，成為首位把球轟進麥考維灣（McCovey Cove）的右打者，教士進入延長10局仍以4：3獲勝，完成3連戰橫掃，國聯外卡排名仍居第1。
巨人打完前8局1：2落後，拉莫斯9局下面對教士「守護神」蘇亞雷斯（Robert Suarez），把100英里速球轟向右外野看台外的麥考維灣，寫下罕見紀錄，但教士10局上攻下兩分，最後還是保住勝果，蘇亞雷斯救援失敗還拿到勝投。
巨人主場甲骨文球場（Oracle Park）從2000年啟用至今，共有167名左打者把全壘打球轟進麥考維灣，其中104人是巨人球員，拉莫斯是史上首位右打締造紀錄，用「瘋狂」形容此事。
他說：「從全壘打牆和這裡的天氣來看，這似乎是不可能的事。」
拉莫斯不諱言，早就注意到未有右打把球打進麥考維灣，自己也想當第1人，可惜不是全隊想要的比賽結果。
巨人4連敗後掉到72勝78敗，國聯外卡排名第8，幾乎無法打進季後賽；拉莫斯表示，球隊今天輸球，但自己達到很好的成就，這是很特別的一天。
本季例行賽只剩最後兩周，教士85勝65敗在國聯外卡居首，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）今天8局上代打轟出陽春砲，他說：「球隊肩負一項使命，一定要達成目標。」
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