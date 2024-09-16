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MLB／大谷未開轟也未盜壘 兩支關鍵二壘打、被故意保送拯救道奇

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平今天連揮兩支二壘打，各有1分打點，不過全壘打跟盜壘還是沒有增加。 路透社
大谷翔平今天連揮兩支二壘打，各有1分打點，不過全壘打跟盜壘還是沒有增加。 路透社

大谷翔平挑戰單季全壘打、盜壘「雙50」紀錄，今天對勇士隊之戰沒有進度，但他用另一種方式幫助球隊贏球，5、7局上連揮二壘打，各有1分打點，道奇隊追成平手，9局上被故意四壞球保送後，道奇這半局狂攻7分，終場以9：2獲勝，終止對戰2連敗。

大谷面對勇士40歲老將摩頓（Charlie Morton），首局首打席揮空三振，3局上再次吞K，道奇打完前4局0：2落後。

兩人5局上再度對決，當時2出局一、三壘有人，大谷逮中94英里速球，揮出右外野方向二壘打，攻下全隊第1分。

勇士第7局換上第2任投手迪倫．李（Dylan Lee），連續解決兩名打者後，投出保送、被安打形成一、二壘有人，接著面對大谷86英里滑球被揮出右外野二壘打，道奇追成2：2平手。

道奇9局上最後進攻，史密斯（Will Smith）揮出三壘打，在兩出局後大谷被故意保送，下一棒貝茲（Mookie Betts）關鍵安打超前比數，全隊士氣大振，接下來一連串攻勢打垮勇士兩名後援投手。

道奇這半局打了10人次，以6支安打攻下7分，包括赫南德茲（Teoscar Hernandez）、艾德曼（Tommy Edman）、孟西（Max Muncy）連續3棒轟出全壘打，勇士大勢已去。

道奇在4連戰前兩戰吞敗，今天扳回一城，大谷成為贏球功臣，本季47轟48盜，在道奇最後13場比賽挑戰大聯盟史上首次單季「50-50」紀錄，情勢相當樂觀。

勇士 道奇

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