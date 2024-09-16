MLB／第53轟直擊中外野餐廳玻璃 賈吉加入洋基傳奇行列

洋基隊重砲賈吉（Aaron Judge）本季第53轟出爐，今天對紅襪隊之戰3局下轟出兩分砲，幫助球隊擴大成4分領先，終場以5：2獲勝；洋基主場4連戰搶下3勝，本季對戰紅襪13場比賽落幕，也以7勝6敗占優勢，在美聯東區穩居榜首，領先金鶯隊拉大到3場勝差。

賈吉3局下面對紅襪先發投手克勞佛（Kutter Crawford），逮中92英里速球轟向中外野，形成445英尺大號兩分砲，本季53轟、132分打點穩居大聯盟雙冠王，打擊率3成21暫居美聯第2，只落後皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）的3成31。

Aaron Judge's 53rd HR also provided him a new career high in RBI (132). pic.twitter.com/OscdR8jF8n — MLB (@MLB) 2024年9月15日

賈吉結束生涯最長連16戰未開轟紀錄後，近3戰出現2轟，幫助洋基先發投手洛登（Carlos Rodon）奪下本季第15勝（5.1局失2分），創下個人生涯單季最多勝紀錄。

洋基、紅襪本季最後一次交手，洋基球場湧進45552名球迷觀戰，賈吉3局下兩分砲打到中外野餐廳的玻璃，再掉到紀念碑公園上方的網子，他說：「這支本壘打很重要，我們正和紅襪比賽，這是重要對手、重要比賽、重要時刻，很享受這一刻的樂趣。」

賈吉加入貝比魯斯（Babe Ruth）、馬里斯（Roger Maris）、曼托（Mickey Mantle）的行列，成為隊史第4位打完單季第150戰至少53轟的球員。

賈吉前年締造美聯單季62轟紀錄，取代馬里斯1961年61轟，洋基本季還有最後4個系列賽，賈吉必須在最後12場例行賽出現10轟，才能突破自己打造的障礙，看來難度超高。