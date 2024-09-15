MLB／先發告急！道奇王牌肘傷恐提前報銷 主帥：巨大打擊

原先預計在18日對上紅雀比賽中復出的道奇王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow），由於練投時手臂不適再度面臨傷勢問題。而對道奇來說，最不想聽到的消息是，葛拉斯諾很可能會因右肘扭傷賽季提前報銷，勢必將影響球隊季後賽之路。

「這是一個很大的打擊，」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「考慮到他對球隊的意義，他所做的貢獻，以及我們對他的期待，這都是重大影響。但我們仍須繼續前進，我們有很多有能力的人。我為Tyler感到遺憾，因為他付出了所有努力去保持健康並試著重返賽場，只是這並未實現。」

除了山本由伸才剛回歸外，道奇主力投手中包括葛拉斯諾、史東（Gavin Stone）、克蕭（Clayton Kershaw）都面臨傷勢問題，現階段只能仰賴布勒（Walker Buehler）、米勒（Bobby Miller）、耐克（Landon Knack）以及從老虎換來強投弗萊賀提（Jack Flaherty）扛下重任。

生涯傷病史不斷的葛拉斯諾，本季與道奇達成5年1.35億美元的延長合約，出賽22場，取得9勝6敗、168次三振、防禦率3.49；累積先發投了134局，已經創下生涯新高。

談到投手的人力問題，羅伯斯仍對其他球員深具信心，同時會善用現有戰力去填補空缺。「我們仍要專注於那些目前健康的球員身上，全力爭取勝利。」