快訊

一代武打巨星殞落！《蘇乞兒》徐少強食道癌病逝 享壽73歲

熱帶低氣壓生成！估明增強為颱風「葡萄桑」 最新路徑曝光

雲林槓中央恐暫緩核發「綠能電廠執照」 經濟部長郭智輝回應了

MLB／先發告急！道奇王牌肘傷恐提前報銷 主帥：巨大打擊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
道奇王牌投手葛拉斯諾賽季可能宣告報銷。 路透社
道奇王牌投手葛拉斯諾賽季可能宣告報銷。 路透社

原先預計在18日對上紅雀比賽中復出的道奇王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow），由於練投時手臂不適再度面臨傷勢問題。而對道奇來說，最不想聽到的消息是，葛拉斯諾很可能會因右肘扭傷賽季提前報銷，勢必將影響球隊季後賽之路。

「這是一個很大的打擊，」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「考慮到他對球隊的意義，他所做的貢獻，以及我們對他的期待，這都是重大影響。但我們仍須繼續前進，我們有很多有能力的人。我為Tyler感到遺憾，因為他付出了所有努力去保持健康並試著重返賽場，只是這並未實現。」

除了山本由伸才剛回歸外，道奇主力投手中包括葛拉斯諾、史東（Gavin Stone）、克蕭（Clayton Kershaw）都面臨傷勢問題，現階段只能仰賴布勒（Walker Buehler）、米勒（Bobby Miller）、耐克（Landon Knack）以及從老虎換來強投弗萊賀提（Jack Flaherty）扛下重任。

生涯傷病史不斷的葛拉斯諾，本季與道奇達成5年1.35億美元的延長合約，出賽22場，取得9勝6敗、168次三振、防禦率3.49；累積先發投了134局，已經創下生涯新高。

談到投手的人力問題，羅伯斯仍對其他球員深具信心，同時會善用現有戰力去填補空缺。「我們仍要專注於那些目前健康的球員身上，全力爭取勝利。」

人力 教練

相關新聞

MLB／道奇輸到7局就推野手登板 大谷在「47-48」卡兩天

道奇隊今天被勇士隊暴打，輸到7局下就開始推出野手登板，終場以1：10慘敗，大谷翔平2打數沒有安打、靠1次保送上壘，在戰局...

MLB／洋基王牌柯爾壘上無人敬遠天敵釀禍 教頭、捕手都不幫扛

壘上無人面對天敵狄佛斯（Rafael Devers），洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole）第一打席觸身球、第二打席故...

MiLB／黃暐傑遭海盜釋出 8月再次動刀朝明年投球做準備

台灣旅美投手黃暐傑近日遭到海盜球團釋出，Baseball America發布的小聯盟異動名單中，他已經離開海盜3A，黃暐...

MLB／大谷有望創道奇全壘打紀錄 格林：他是史上最偉大球員

道奇日籍巨星大谷翔平本季已經累積47轟，有望挑戰格林（Shawn Green）在2001年創下的隊史最高49轟紀錄，甚至超越50轟大關。格林對此也盛讚大谷，直呼他是「史上最偉大球員」。 大谷今年

MLB／遊騎兵強投回歸！狄葛隆復出3.2局無失分 薛則明掛帥先發

遊騎兵2大王牌都要回歸了！塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）今天迎來本季首戰，對上水手主投3.2局飆4K無失分，小試身手繳出優質表現，老將薛則（Max Scherzer）則是明天重返大聯盟，預

MLB／先發告急！道奇王牌肘傷恐提前報銷 主帥：巨大打擊

原先預計在18日對上紅雀比賽中復出的道奇王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow），由於練投時手臂不適再度面臨傷勢問題。而對道奇來說，最不想聽到的消息是，葛拉斯諾很可能會因右肘扭傷賽季提前報銷，勢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。