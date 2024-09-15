MiLB／黃暐傑遭海盜釋出 8月再次動刀朝明年投球做準備

台灣旅美投手黃暐傑近日遭到海盜球團釋出，Baseball America發布的小聯盟異動名單中，他已經離開海盜3A，黃暐傑所屬經紀公司展逸國際證實此事，也透露黃暐傑在8月初動刀，日前返台復健，未來動向等待開始牛棚後再進一步討論。

黃暐傑在2014年與響尾蛇隊簽約，展開旅美生涯，2018年被交易到遊騎兵隊後，隔年把握機會，成為台灣第15位登上大聯盟的球員，不料接下來遇到疫情影響未獲得小聯盟機會，2022年再與巨人隊簽約並在季後獲得續約，不過年底的規則五選秀中被匹茲堡海盜隊選中而轉隊。

黃暐傑在2023年4月因進行韌帶置換手術（Tommy John）而整季報銷，今年都未出賽，展逸國際表示：「黃暐傑去年開刀後，今年原先都按著正常進度，已經調整至Live BP階段，但在6月時手肘反覆不適，進一步檢查後確認為肌鍵撕裂。」

也因為肌腱撕裂，黃暐傑在8月初再度動刀，並於8月底回到台灣開始復健，展逸國際指出，黃暐傑預計明年4月會開始牛棚，「屆時會視他的狀況再進一步討論後續規劃。」

黃暐傑在大聯盟曾有4場出賽、5.2局、防禦率3.18的成績，小聯盟生涯一共152場出賽，拿下24勝14敗，防禦率3.49，402局投球累積482次三振。