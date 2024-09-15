MLB／道奇輸到7局就推野手登板 大谷在「47-48」卡兩天

道奇隊今天被勇士隊暴打，輸到7局下就開始推出野手登板，終場以1：10慘敗，大谷翔平2打數沒有安打、靠1次保送上壘，在戰局崩盤後提前退場，「50轟50盜」征程停留在47轟、48盜，道奇本季還剩14場例行賽要打。

勇士由三冠王塞爾（Chris Sale）先發，繳出6局失1分好投，僅被敲5安打、送出6次三振，取得本季第17勝。

面對塞爾，大谷首打席選到保送，但隨後貝茲（Mookie Betts）就敲出雙殺打，第2打席則是遭到三振，第3打席打向正面的軟弱滾地球，塞爾接球後傳一壘抓下出局數。

勇士三冠王塞爾封鎖道奇，奪下本季第17勝。 法新社

道奇先發投手弗列爾提（Jack Flaherty）投3局被敲5安打、失4分，1局下歐森（Matt Olson）二壘打先讓他失血，道奇3局上剛靠貝茲安打追平，他在下半局因1安打、2保送堆成滿壘，亞夏（Orlando Arcia）二壘打一棒清壘，他在1：4落後情況下退場。

戰局在後段持續崩盤，菲利普斯（Evan Phillips）把關的6局下，面對6人次只拿到1個出局數，勇士單局灌進6分，擴大為10：1領先，歐森這局在滿壘時的二壘打再入帳3分打點，單場貢獻4分打點。

隨著比分逐漸失守，道奇在7局上的進攻結束後決定舉白旗投降，大幅換下主力選手，包括大谷也提前退場，推出野手登板消化局數，羅哈斯（Miguel Rojas）、赫南德茲（Enrique Hernández）各投1局無失分。