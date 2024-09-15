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MLB／洋基王牌柯爾壘上無人敬遠天敵釀禍 教頭、捕手都不幫扛

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊王牌柯爾(中)。 路透社
洋基隊王牌柯爾(中)。 路透社

壘上無人面對天敵狄佛斯（Rafael Devers），洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole）第一打席觸身球、第二打席故意四壞保送，在洋基以1：7輸給紅襪隊賽後掀起熱議，柯爾自承選擇閃狄佛斯事後來看是錯誤，而洋基教頭布恩（Aaron Boone）、捕手威爾斯（Austin Wells）都稱自己未參與是否敬遠的討論。

戰局轉折出現在4局上，當時洋基還握有1：0領先，柯爾在一出局後面對狄佛斯，比出「4」的手勢，讓敵軍、我軍都有些詫異，而他後續再投保送，被吉田正尚敲出二壘打先送回1分，阿布瑞尤（Wilyer Abreu）的一壘打再挹注2分打點，紅襪單局攻下3分逆轉，至此領先到終場。

「顯然那是個錯誤。」柯爾賽後不逃避責任，他說：「是我想到那個計畫，但事後來看，那是錯誤的決策。」

狄佛斯生涯對戰柯爾39打數敲出13支安打，包括8轟，對投打兩人都是對戰挨轟、敲轟最多的紀錄，柯爾在訪問中也曾直言，最難纏的南美打者就是狄佛斯。

布恩表示，球隊會議中曾討論過，對於在非傳統狀況下保送打者抱持開放態度，他並不排斥這麼做，但當時柯爾在前3局展現壓制力，他更情願自己王牌去正面對決狄佛斯，「他在當下有點想太多了。」布恩也表示，「但我也沒能與他妥善溝通，我想他當時有點猶豫，最後決定執行這樣的計畫。」

柯爾透露，自己有與投手教練布雷克（Matt Blake）說過，考慮到牛棚戰力短缺，考慮在必要時保送狄佛斯，藉此更有效率拉長先發，但布恩說自己並未參與這項討論，威爾斯也說，看到柯爾比出「4」，自己也出乎意料，「我沒有參與討論，我不知道他有這樣的計畫。」而威爾斯也認為正是這個故意保送讓氣勢倒向紅襪。

紅襪狄佛斯。 路透社
紅襪狄佛斯。 路透社

紅襪教頭柯拉（Alex Cora）則是提出心中疑問，他認為這個故意四壞，可以證明柯爾首局就是因為不想面對狄佛斯而投觸身球；柯爾對此回應，「大家都可以相信自己想相信的，但我不是故意的。」

柯爾 洋基 紅襪

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