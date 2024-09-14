MLB／大谷有望創道奇全壘打紀錄 格林：他是史上最偉大球員

道奇日籍巨星大谷翔平本季已經累積47轟，有望挑戰格林（Shawn Green）在2001年創下的隊史最高49轟紀錄，甚至超越50轟大關。格林對此也盛讚大谷，直呼他是「史上最偉大球員」。

大谷今年放下投手身分，轉打「一刀流」後砲管相當火燙，再3轟就能超越前輩，創下「大谷障礙」，而目前道奇距例行賽結束仍有15場比賽，相當有機會。不僅如此，大谷今年也展現腳程，單季累積48次盜壘，有望締造單季「50轟、50盜」里程碑。

對於這位超級巨星，格林給出相當高的評價，「大谷絕對是史上最偉大的棒球選手，即便他今天就退休，也依然是史上最偉大的球員。」

至於紀錄可能被大谷打破，格林說道：「能創造賽史單季最多轟紀錄是我的榮幸，但如果論誰能夠打破這項紀錄，那我希望是史上最偉大的球員。」